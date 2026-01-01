פרוסו Spree בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת מסחר אלקטרוני חסרת ראש בקוד פתוח לבניית חנויות מקוונות מרובות ספקים, B2B וחוצות גבולות.
בחרו תוכנית VPS עבור Spree
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Spree
Spree היא פלטפורמת מסחר אלקטרוני Headless בקוד פתוח מלא, הבנויה על Ruby on Rails, המניעה הכל, מחנויות למוצר יחיד ועד לשווקי B2B ארגוניים ופלטפורמות מרובות ספקים. היא מגיעה עם REST API מלא, TypeScript SDK, וחזית חנות (storefront) מוכנה לייצור מבוססת Next.js, כך שתוכלו להשיק חנות מקוונת מותאמת אישית באופן מלא מבלי לבנות את ה-backend מאפס.
אירוח עצמי של Spree על גבי VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני לקוחות, זרימות תשלום וקטלוג מוצרים — ללא חלוקת הכנסות, ללא עמלות עסקה, וללא הגבלות ספקים על אילו שערי תשלום או שירותי מימוש תוכלו לחבר.
פיצ'רים עיקריים של Spree
ארכיטקטורת Headless
REST API ו-TypeScript SDK מלאים מאפשרים לכם לבנות כל חנות וירטואלית — Next.js, מובייל או מותאמת אישית — בעוד ש-Spree מטפלת בכל הלוגיקה המסחרית מאחורי הקלעים.
זירת מסחר רב-ספקים
ניהול ספקים מובנה מאפשר לכם לנהל שוק עם מספר מוכרים, קטלוגים נפרדים, ומימוש עצמאי מתוך התקנה אחת.
B2B סיטונאות
צרו קבוצות לקוחות עם תמחור מותאם אישית, מינימום הזמנה ותנאי אשראי כדי להפעיל סיטונאות B2B לצד חנות ה-B2C שלכם ללא פלטפורמה נוספת.
מסחר חוצה גבולות
תמיכה מובנית בריבוי מטבעות ושפות מאפשרת לך למכור ברחבי העולם ללא תוספים של צד שלישי או פתרונות עוקפים לכל מדינה.
חיפוש מוצרים בטקסט מלא
אינטגרציית Meilisearch מספקת חיפוש מוצרים סובלני לשגיאות הקלדה במילישניות, עם סינון מבוסס פאסטים הכלול באופן מובנה.
למה להריץ את Spree על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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