Spree היא פלטפורמת מסחר אלקטרוני Headless בקוד פתוח מלא, הבנויה על Ruby on Rails, המניעה הכל, מחנויות למוצר יחיד ועד לשווקי B2B ארגוניים ופלטפורמות מרובות ספקים. היא מגיעה עם REST API מלא, TypeScript SDK, וחזית חנות (storefront) מוכנה לייצור מבוססת Next.js, כך שתוכלו להשיק חנות מקוונת מותאמת אישית באופן מלא מבלי לבנות את ה-backend מאפס.

אירוח עצמי של Spree על גבי VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני לקוחות, זרימות תשלום וקטלוג מוצרים — ללא חלוקת הכנסות, ללא עמלות עסקה, וללא הגבלות ספקים על אילו שערי תשלום או שירותי מימוש תוכלו לחבר.