התקינו Mautic בלחיצה אחת.
פלטפורמת אוטומציה שיווקית בקוד פתוח לקמפיינים בדוא"ל, ניקוד לידים ומעורבות לקוחות רב-ערוצית.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Mautic
Mautic היא פלטפורמת אוטומציה שיווקית בקוד פתוח מלא שמעניקה לעסקים שליטה מלאה על הקמפיינים, נתוני אנשי הקשר ומסעות הלקוחות שלהם. בניגוד לכלי שיווק SaaS שגובים תשלום לפי איש קשר, Mautic פועלת על התשתית שלכם — ללא עמלות פלטפורמה חוזרות, ללא שיתוף נתונים עם צדדים שלישיים וללא נעילת ספק.
אירוח עצמי של Mautic על VPS שומר את נתוני הלקוחות שלכם בשליטתכם הישירה — קריטי לדרישות GDPR וריבונות נתונים. ללא תמחור לפי איש קשר, אתם יכולים להרחיב את פעולות השיווק שלכם ללא קנסות עלויות, תוך שמירה על בעלות מלאה על כל אימייל, קמפיין ואינטראקציית ליד.
פיצ'רים עיקריים של Mautic
אוטומציית קמפיין אימייל
בנו קמפיינים אוטומטיים מדורגים ושלחו מיילים המוניים באמצעות בונה גרירה ושחרור, התאמה אישית דינמית של תוכן, ובדיקות A/B.
ניקוד ומעקב לידים
דרגו אנשי קשר בהתבסס על ביקורי עמודים, פתיחות אימייל, שליחות טפסים ואירועים מותאמים אישית כדי לתעדף מעקב ברגע הנכון.
בונה קמפיין חזותי
תכננו מסעות לקוח מורכבים מרובי שלבים באמצעות עורך זרימת עבודה מבוסס קנבס שמחבר תנאים, פעולות והחלטות.
פילוח אנשי קשר
פילוח דינמי של אנשי קשר באמצעות נתונים התנהגותיים, דמוגרפיה ושדות מותאמים אישית, כדי למקד את הקהל הנכון לכל קמפיין.
פנייה רב-ערוצית
הגיעו לאנשי קשר באמצעות אימייל, SMS, התראות פוש, והתראות ווב מפלטפורמה אחת עם מעקב מעורבות מאוחד.
למה להריץ את Mautic על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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