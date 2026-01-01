Mautic היא פלטפורמת אוטומציה שיווקית בקוד פתוח מלא שמעניקה לעסקים שליטה מלאה על הקמפיינים, נתוני אנשי הקשר ומסעות הלקוחות שלהם. בניגוד לכלי שיווק SaaS שגובים תשלום לפי איש קשר, Mautic פועלת על התשתית שלכם — ללא עמלות פלטפורמה חוזרות, ללא שיתוף נתונים עם צדדים שלישיים וללא נעילת ספק.

אירוח עצמי של Mautic על VPS שומר את נתוני הלקוחות שלכם בשליטתכם הישירה — קריטי לדרישות GDPR וריבונות נתונים. ללא תמחור לפי איש קשר, אתם יכולים להרחיב את פעולות השיווק שלכם ללא קנסות עלויות, תוך שמירה על בעלות מלאה על כל אימייל, קמפיין ואינטראקציית ליד.