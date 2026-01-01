Immich היא חלופה מודרנית באחסון עצמי ל-Google Photos ול-iCloud, שנבנתה למהירות ומונעת על ידי למידת מכונה. היא מספקת זיהוי פנים, זיהוי אובייקטים, חיפוש חכם וגיבוי אוטומטי למכשירים ניידים מאפליקציות iOS ו-Android — והכל פועל על התשתית שלכם.

אחסון עצמי של Immich שומר את הזיכרונות האישיים ותמונות המשפחה שלכם מחוץ לשרתים של צד שלישי לחלוטין. אתם שומרים על שליטה מלאה על האחסון, הרשאות הגישה והשיתוף, ללא דמי מנוי וללא סיכון להפסקת שירות. פריסה זו כוללת את שרת היישומים, שירות למידת מכונה, PostgreSQL עם הרחבת וקטור, ו-Redis.