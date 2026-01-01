פרסו את Immich בהתקנה בלחיצה אחת.
ניהול תמונות וסרטונים באחסון עצמי בעל ביצועים גבוהים, עם ארגון מבוסס AI וגיבוי לנייד.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Immich
Immich היא חלופה מודרנית באחסון עצמי ל-Google Photos ול-iCloud, שנבנתה למהירות ומונעת על ידי למידת מכונה. היא מספקת זיהוי פנים, זיהוי אובייקטים, חיפוש חכם וגיבוי אוטומטי למכשירים ניידים מאפליקציות iOS ו-Android — והכל פועל על התשתית שלכם.
אחסון עצמי של Immich שומר את הזיכרונות האישיים ותמונות המשפחה שלכם מחוץ לשרתים של צד שלישי לחלוטין. אתם שומרים על שליטה מלאה על האחסון, הרשאות הגישה והשיתוף, ללא דמי מנוי וללא סיכון להפסקת שירות. פריסה זו כוללת את שרת היישומים, שירות למידת מכונה, PostgreSQL עם הרחבת וקטור, ו-Redis.
פיצ'רים עיקריים של Immich
חיפוש מונע על ידי AI
למידת מכונה מאפשרת זיהוי פנים, זיהוי אובייקטים וחיפוש בשפה טבעית בכל ספריית התמונות שלכם.
גיבוי אוטומטי לנייד
אפליקציות iOS ו-Android מגבות תמונות וסרטונים באופן אוטומטי ברקע, ושומרות על הספרייה שלכם תמיד מעודכנת.
תמיכה ב-RAW ו-4K
תומך בפורמטים של תמונות RAW, סרטוני 4K ותמונות חיות עם שמירה מלאה על מטא-דאטה עבור תהליכי עבודה מקצועיים.
ספריות רב-משתמשים
כל משתמש מקבל ספרייה פרטית משלו עם אפשרות לשתף אלבומים ו-אוספים של שותפים באופן סלקטיבי.
תצוגות מפה וציר זמן
עיינו בתמונות לפי תאריך בציר זמן או לפי מיקום במפה באמצעות מטא-דאטה GPS מוטבע מהמצלמה והטלפון שלכם.
למה להריץ את Immich על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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