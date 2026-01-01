עד 69% הנחה עבור Ampache

התקינו את Ampache בלחיצה אחת.

שרת הזרמת מוזיקה ווידאו בקוד פתוח שהופך את אוסף המדיה האישי שלכם לשירות הזרמה פרטי.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את Ampache בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Ampache

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Ampache

Ampache היא פלטפורמת סטרימינג למדיה באירוח עצמי, ההופכת אוספי מוזיקה ווידאו אישיים לשירות פרטי הנגיש מכל מכשיר המחובר לאינטרנט. היא שוחררה במקור בשנת 2001 ומתוחזקת באופן רציף תחת רישיון AGPL, ומספקת תמיכה בריבוי משתמשים, רשימות השמעה חכמות, המרת קודקים תוך כדי תנועה, ותאימות ל-Subsonic API לתמיכה רחבה בלקוחות על פני אפליקציות מובייל, נגני שולחן עבודה ומערכות אוטומציה ביתית.

בניגוד לשירותי סטרימינג מסחריים, Ampache אינה מאחסנת נתוני האזנה אצל צדדים שלישיים, אינה מטילה דמי מנוי, ואינה מגבילה את גודל הספרייה. אירוח עצמי מעניק לכם בעלות מלאה על המוזיקה שלכם ומבטיח שהאוסף שלכם יישאר נגיש ללא קשר לשינויים ברישוי הפלטפורמה או לסגירת שירותים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Ampache

טרנסקודינג בזמן אמת

המירו אוטומטית קבצי FLAC ללא אובדן איכות לקצבי סיביות ידידותיים למובייל בזמן אמת, כך שתוכלו להזרים אודיו באיכות גבוהה ברשתות סלולריות מבלי לאחסן עותקים דחוסים כפולים.

פלייליסטים חכמים

בנו רשימות השמעה שמתמלאות אוטומטית בהתבסס על ז'אנר, דירוג, ספירת השמעות, או קריטריונים מותאמים אישית, ומשחזרות את חווית הגילוי של שירותי סטרימינג עם הספרייה שלכם.

תמיכה בריבוי משתמשים

צרו חשבונות נפרדים עבור בני משפחה או משתפי פעולה, שלכל אחד מהם תהיה היסטוריית האזנה, רשימות השמעה ורמות הרשאה נפרדות, מבלי לשכפל קובצי מדיה.

תאימות ל-Subsonic API

חברו כל אפליקציה ניידת או לקוח שולחני התואמים ל-Subsonic למופע ה-Ampache שלכם, מה שיעניק לכם גישה כמעט מכל מכשיר מבלי להיות נעולים בממשק יחיד.

פודקאסטים ורדיו

הזרמת תחנות רדיו אינטרנטיות והרשמה לפודקאסטים לצד ספריית המוזיקה שלכם, הופכים את Ampache ליעד יחיד לכל תוכן האודיו.

למה להריץ את Ampache על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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