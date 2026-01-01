Ampache היא פלטפורמת סטרימינג למדיה באירוח עצמי, ההופכת אוספי מוזיקה ווידאו אישיים לשירות פרטי הנגיש מכל מכשיר המחובר לאינטרנט. היא שוחררה במקור בשנת 2001 ומתוחזקת באופן רציף תחת רישיון AGPL, ומספקת תמיכה בריבוי משתמשים, רשימות השמעה חכמות, המרת קודקים תוך כדי תנועה, ותאימות ל-Subsonic API לתמיכה רחבה בלקוחות על פני אפליקציות מובייל, נגני שולחן עבודה ומערכות אוטומציה ביתית.

בניגוד לשירותי סטרימינג מסחריים, Ampache אינה מאחסנת נתוני האזנה אצל צדדים שלישיים, אינה מטילה דמי מנוי, ואינה מגבילה את גודל הספרייה. אירוח עצמי מעניק לכם בעלות מלאה על המוזיקה שלכם ומבטיח שהאוסף שלכם יישאר נגיש ללא קשר לשינויים ברישוי הפלטפורמה או לסגירת שירותים.