התקינו את Ampache בלחיצה אחת.
שרת הזרמת מוזיקה ווידאו בקוד פתוח שהופך את אוסף המדיה האישי שלכם לשירות הזרמה פרטי.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Ampache
Ampache היא פלטפורמת סטרימינג למדיה באירוח עצמי, ההופכת אוספי מוזיקה ווידאו אישיים לשירות פרטי הנגיש מכל מכשיר המחובר לאינטרנט. היא שוחררה במקור בשנת 2001 ומתוחזקת באופן רציף תחת רישיון AGPL, ומספקת תמיכה בריבוי משתמשים, רשימות השמעה חכמות, המרת קודקים תוך כדי תנועה, ותאימות ל-Subsonic API לתמיכה רחבה בלקוחות על פני אפליקציות מובייל, נגני שולחן עבודה ומערכות אוטומציה ביתית.
בניגוד לשירותי סטרימינג מסחריים, Ampache אינה מאחסנת נתוני האזנה אצל צדדים שלישיים, אינה מטילה דמי מנוי, ואינה מגבילה את גודל הספרייה. אירוח עצמי מעניק לכם בעלות מלאה על המוזיקה שלכם ומבטיח שהאוסף שלכם יישאר נגיש ללא קשר לשינויים ברישוי הפלטפורמה או לסגירת שירותים.
פיצ'רים עיקריים של Ampache
טרנסקודינג בזמן אמת
המירו אוטומטית קבצי FLAC ללא אובדן איכות לקצבי סיביות ידידותיים למובייל בזמן אמת, כך שתוכלו להזרים אודיו באיכות גבוהה ברשתות סלולריות מבלי לאחסן עותקים דחוסים כפולים.
פלייליסטים חכמים
בנו רשימות השמעה שמתמלאות אוטומטית בהתבסס על ז'אנר, דירוג, ספירת השמעות, או קריטריונים מותאמים אישית, ומשחזרות את חווית הגילוי של שירותי סטרימינג עם הספרייה שלכם.
תמיכה בריבוי משתמשים
צרו חשבונות נפרדים עבור בני משפחה או משתפי פעולה, שלכל אחד מהם תהיה היסטוריית האזנה, רשימות השמעה ורמות הרשאה נפרדות, מבלי לשכפל קובצי מדיה.
תאימות ל-Subsonic API
חברו כל אפליקציה ניידת או לקוח שולחני התואמים ל-Subsonic למופע ה-Ampache שלכם, מה שיעניק לכם גישה כמעט מכל מכשיר מבלי להיות נעולים בממשק יחיד.
פודקאסטים ורדיו
הזרמת תחנות רדיו אינטרנטיות והרשמה לפודקאסטים לצד ספריית המוזיקה שלכם, הופכים את Ampache ליעד יחיד לכל תוכן האודיו.
למה להריץ את Ampache על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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