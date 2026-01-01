התקינו את AllTube בלחיצה אחת.
ממשק מבוסס ווב להורדת סרטונים מיוטיוב ומ-1,000+ פלטפורמות אחרות ללא כלי שורת פקודה.
בחרו תוכנית VPS עבור AllTube
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם AllTube
AllTube Download היא אפליקציית ווב באירוח עצמי שעוטפת את youtube-dl לממשק אינטואיטיבי מבוסס דפדפן, המאפשרת לכל אחד להוריד או להזרים סרטונים מלמעלה מאלף פלטפורמות אירוח מבלי להתקין תוכנה מקומית. בניגוד לתוספי דפדפן שנשברים עם עדכוני פלטפורמה, AllTube פועלת באופן מרכזי על השרת שלך כך שכל מכשיר ברשת שלך יכול להשתמש בה דרך כל דפדפן.
אירוח עצמי של AllTube שומר על פעילות ההורדה שלך פרטית, מונע את שיטות רישום הנתונים של שירותי הורדה מצד שלישי, ומעניק לך שליטה מלאה על פורמטים נתמכים, רמות איכות ותצורת אתר. אתה יכול גם לתזמן הורדות אצווה ולגשת למטא-דאטה של וידאו באופן פרוגרמטי דרך ה-JSON API המובנה.
פיצ'רים עיקריים של AllTube
תמיכה ב-1000+ פלטפורמות
הורידו סרטונים מיוטיוב, וימאו, ומאות אתרי אירוח אחרים באמצעות אותו ממשק מאוחד, ללא צורך בהגדרה נפרדת לכל פלטפורמה.
המרת פורמט
המירו סרטונים שהורדתם לפורמט ורמת האיכות המועדפים עליכם, מבלי שתצטרכו להתקין כלים נוספים במכשיר שלכם.
הזרמה בדפדפן
צפו בתצוגה מקדימה של סרטונים ישירות בממשק האינטרנט לפני ההורדה, כדי שתוכלו לאשר את האיכות והתוכן לפני שתתחייבו לשטח אחסון.
ריבוב מחדש ללא אובדן
שנו פורמטים של קונטיינרים ללא קידוד מחדש, תוך שמירה על איכות הווידאו והשמע המקוריים והפיכת הקבצים לתואמים לנגנים שלכם.
גישת JSON API
אחזרו מטא-דאטה מפורט של וידאו ו-בצעו אוטומציה של הורדות באופן תכנותי, המאפשרים תהליכי עבודה מתוזמנים של ארכיון ללא התערבות ידנית.
למה להריץ את AllTube על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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