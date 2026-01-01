AllTube Download היא אפליקציית ווב באירוח עצמי שעוטפת את youtube-dl לממשק אינטואיטיבי מבוסס דפדפן, המאפשרת לכל אחד להוריד או להזרים סרטונים מלמעלה מאלף פלטפורמות אירוח מבלי להתקין תוכנה מקומית. בניגוד לתוספי דפדפן שנשברים עם עדכוני פלטפורמה, AllTube פועלת באופן מרכזי על השרת שלך כך שכל מכשיר ברשת שלך יכול להשתמש בה דרך כל דפדפן.

אירוח עצמי של AllTube שומר על פעילות ההורדה שלך פרטית, מונע את שיטות רישום הנתונים של שירותי הורדה מצד שלישי, ומעניק לך שליטה מלאה על פורמטים נתמכים, רמות איכות ותצורת אתר. אתה יכול גם לתזמן הורדות אצווה ולגשת למטא-דאטה של וידאו באופן פרוגרמטי דרך ה-JSON API המובנה.