Airsonic Advanced הוא המזלג (fork) המתוחזק באופן פעיל, המונע על ידי הקהילה, של Airsonic — שהוא עצמו מזלג חינמי של Subsonic — המתמקד בהזרמה יציבה של ספריות מוזיקה אישיות גדולות. הוא מבצע המרה תוך כדי תנועה כדי להתאים לכל מכשיר או רוחב פס, מבצע אינדוקס לספריות מבוססות ID3 ותיקיות, ומגיע עם נגן רשת נקי בתוספת REST API תואם Subsonic הנתמך על ידי עשרות לקוחות ניידים ומחשבים שולחניים.

אירוח עצמי של Airsonic Advanced ב-VPS שלכם שומר את אוסף המוזיקה, היסטוריית ההאזנה ורשימות ההשמעה שלכם על חומרה שאתם שולטים בה — ללא הגבלות למכשיר, ללא דמי מנוי וללא מעקב של שירותי הזרמה.