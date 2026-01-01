עד 69% הנחה עבור Airsonic Advanced

פרוסו Airsonic Advanced בהתקנה בלחיצה אחת.

שרת הזרמת מדיה בניהול עצמי לאוסף המוזיקה האישי שלכם, נגיש מכל מכשיר.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Airsonic Advanced בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Airsonic Advanced

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Airsonic Advanced

Airsonic Advanced הוא המזלג (fork) המתוחזק באופן פעיל, המונע על ידי הקהילה, של Airsonic — שהוא עצמו מזלג חינמי של Subsonic — המתמקד בהזרמה יציבה של ספריות מוזיקה אישיות גדולות. הוא מבצע המרה תוך כדי תנועה כדי להתאים לכל מכשיר או רוחב פס, מבצע אינדוקס לספריות מבוססות ID3 ותיקיות, ומגיע עם נגן רשת נקי בתוספת REST API תואם Subsonic הנתמך על ידי עשרות לקוחות ניידים ומחשבים שולחניים.

אירוח עצמי של Airsonic Advanced ב-VPS שלכם שומר את אוסף המוזיקה, היסטוריית ההאזנה ורשימות ההשמעה שלכם על חומרה שאתם שולטים בה — ללא הגבלות למכשיר, ללא דמי מנוי וללא מעקב של שירותי הזרמה.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Airsonic Advanced

טרנסקודינג בזמן אמת

מזרים לכל לקוח בקצב הנתונים הנכון, כך שספרייה אחת משרתת מחשבים נייחים, טלפונים וחיבורי סלולר איטיים ללא קידוד מחדש של קבצים.

API תואם Subsonic

תומך במערכת האקולוגית המלאה של לקוחות Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic, ועוד — בכל iOS, Android, ו-מחשבים שולחניים.

ספריות רב-משתמשים

חשבונות פר-משתמש עם רשימות השמעה אישיות, דירוגים ו-scrobbling של last.fm מאפשרים למשקי בית לשתף שרת אחד מבלי לערבב היסטוריות.

מנויי פודקאסט

הירשמו לפידים של פודקאסטים ישירות ב-Airsonic, עם הורדות פרקים אוטומטיות לצד ספריית המוזיקה שלכם.

רדיו אינטרנט ו-ג'וקבוקס

הזרימו תחנות רדיו אינטרנטיות והשתמשו בתיבת הנגינה מרובת המשתמשים כדי לדחוף אודיו לרמקולים מרובים בבת אחת.

למה להריץ את Airsonic Advanced על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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