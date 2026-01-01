פרוסו Airsonic Advanced בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת הזרמת מדיה בניהול עצמי לאוסף המוזיקה האישי שלכם, נגיש מכל מכשיר.
בחרו תוכנית VPS עבור Airsonic Advanced
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Airsonic Advanced
Airsonic Advanced הוא המזלג (fork) המתוחזק באופן פעיל, המונע על ידי הקהילה, של Airsonic — שהוא עצמו מזלג חינמי של Subsonic — המתמקד בהזרמה יציבה של ספריות מוזיקה אישיות גדולות. הוא מבצע המרה תוך כדי תנועה כדי להתאים לכל מכשיר או רוחב פס, מבצע אינדוקס לספריות מבוססות ID3 ותיקיות, ומגיע עם נגן רשת נקי בתוספת REST API תואם Subsonic הנתמך על ידי עשרות לקוחות ניידים ומחשבים שולחניים.
אירוח עצמי של Airsonic Advanced ב-VPS שלכם שומר את אוסף המוזיקה, היסטוריית ההאזנה ורשימות ההשמעה שלכם על חומרה שאתם שולטים בה — ללא הגבלות למכשיר, ללא דמי מנוי וללא מעקב של שירותי הזרמה.
פיצ'רים עיקריים של Airsonic Advanced
טרנסקודינג בזמן אמת
מזרים לכל לקוח בקצב הנתונים הנכון, כך שספרייה אחת משרתת מחשבים נייחים, טלפונים וחיבורי סלולר איטיים ללא קידוד מחדש של קבצים.
API תואם Subsonic
תומך במערכת האקולוגית המלאה של לקוחות Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic, ועוד — בכל iOS, Android, ו-מחשבים שולחניים.
ספריות רב-משתמשים
חשבונות פר-משתמש עם רשימות השמעה אישיות, דירוגים ו-scrobbling של last.fm מאפשרים למשקי בית לשתף שרת אחד מבלי לערבב היסטוריות.
מנויי פודקאסט
הירשמו לפידים של פודקאסטים ישירות ב-Airsonic, עם הורדות פרקים אוטומטיות לצד ספריית המוזיקה שלכם.
רדיו אינטרנט ו-ג'וקבוקס
הזרימו תחנות רדיו אינטרנטיות והשתמשו בתיבת הנגינה מרובת המשתמשים כדי לדחוף אודיו לרמקולים מרובים בבת אחת.
למה להריץ את Airsonic Advanced על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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