WordPress היא מערכת ניהול התוכן הפופולרית ביותר בעולם, המפעילה למעלה מ-40% מכלל האתרים באינטרנט. היא מספקת פלטפורמת פרסום גמישה לבלוגים, אתרי עסקים, תיקי עבודות, חנויות מסחר אלקטרוני ועוד — עם עורך ויזואלי, מערכת תבניות, ומערכת אקולוגית של עשרות אלפי תוספים.

אירוח עצמי של WordPress על VPS מעניק לכם שליטה מלאה על ביצועי האתר, אבטחתו ונתוניו ללא עמלות פלטפורמה חודשיות. תבנית זו כוללת MySQL לאחסון נתונים אמין, וניתוב דרך ה-Traefik reverse proxy המותקן מראש מבטיח HTTPS אוטומטי לדומיין שלכם מהפריסה הראשונה.