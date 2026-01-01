התקינו WordPress בלחיצה אחת.
ה-CMS הפופולרי ביותר בעולם, המפעיל למעלה מ-40% מכלל האתרים, עם אלפי תבניות ותוספים.
בחרו תוכנית VPS עבור WordPress
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם WordPress
WordPress היא מערכת ניהול התוכן הפופולרית ביותר בעולם, המפעילה למעלה מ-40% מכלל האתרים באינטרנט. היא מספקת פלטפורמת פרסום גמישה לבלוגים, אתרי עסקים, תיקי עבודות, חנויות מסחר אלקטרוני ועוד — עם עורך ויזואלי, מערכת תבניות, ומערכת אקולוגית של עשרות אלפי תוספים.
אירוח עצמי של WordPress על VPS מעניק לכם שליטה מלאה על ביצועי האתר, אבטחתו ונתוניו ללא עמלות פלטפורמה חודשיות. תבנית זו כוללת MySQL לאחסון נתונים אמין, וניתוב דרך ה-Traefik reverse proxy המותקן מראש מבטיח HTTPS אוטומטי לדומיין שלכם מהפריסה הראשונה.
פיצ'רים עיקריים של WordPress
מערכת אקולוגית ענקית של תוספים
בחרו מתוך למעלה מ-60,000 תוספים חינמיים ובתשלום כדי להוסיף מסחר אלקטרוני, SEO, טפסים, אחסון מטמון וכל פונקציונליות אחרת.
ספריית ערכות נושא
השתמשו באלפי ערכות נושא חינמיות ומסחריות כדי לשנות באופן מיידי את עיצוב האתר שלכם מבלי לגעת בקוד.
עורך בלוקים ויזואלי
בנו דפים עם עורך הבלוקים Gutenberg באמצעות כלי פריסה של גרירה ושחרור שאינם דורשים ידע בקידוד.
תמיכה בריבוי אתרים
הפעילו רשת של אתרי WordPress מתוך התקנה אחת, תוך שיתוף ערכות נושא ותוספים בכל הנכסים.
מוכן ל-WooCommerce
התקינו WooCommerce כדי להפוך את WordPress לחנות איקומרס מלאה עם מוצרים, קופה ותשלומים.
למה להריץ את WordPress על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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