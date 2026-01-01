פרוסו Apache JSPWiki בהתקנה בלחיצה אחת.
מנוע ויקי בשל מבוסס Java עם ניהול גרסאות מובנה, קבצים מצורפים, תוספים ובקרת גישה מגובה JAAS.
בחרו תוכנית VPS עבור Apache JSPWiki
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Apache JSPWiki
Apache JSPWiki הוא מנוע ויקי עשיר בתכונות, מבוסס Java, המתוחזק כפרויקט Apache ברמה העליונה. דפים נשמרים כקובצי טקסט רגילים עם היסטוריית גרסאות מלאה, בעוד שקבצים מצורפים, תבניות דפים וספרייה גדולה של תוספים מובנים הופכים אותו למתאים למרכזי תיעוד, מאגרי ידע ואתרי שיתוף פעולה פנים-ארגוניים שבהם יציבות ואריכות ימים חשובות יותר מרדיפה אחר טרנדים.
אירוח עצמי של JSPWiki ב-VPS שלכם מעניק לכם ויקי ברישיון Apache שרץ כולו על גבי קונטיינר Tomcat משלכם, ללא תלות ב-SaaS, ללא תמחור לפי משתמש, ואימות מבוסס JAAS שתוכלו לשלב עם ערימת הזהויות שלכם. כל דבר, מדפי ויקי ועד קבצים מצורפים, שוכן על כרך אחסון יחיד וקבוע, מה שהופך גיבויים והעברות לפשוטים.
פיצ'רים עיקריים של Apache JSPWiki
היסטוריית גרסאות דף
כל עריכה נלכדת על ידי VersioningFileProvider כך שתוכלו להשוות גרסאות ולשחזר שינויים לא רצויים בכל עת.
קבצים מצורפים ומדיה
העלו תמונות, מסמכים וקבצים אחרים ישירות לדפים עם ספק קבצים מצורפים מובנה המאחסן הכל בנפח ה-VPS שלכם.
בקרת גישה של JAAS
הרשאות עמוד וקבוצה מפורטות נאכפות באמצעות שירות Java Authentication and Authorization Service, עם מנגנוני קצה עורפי הניתנים לחיבור עבור LDAP או תחומי אימות מותאמים אישית.
ספריית תוספים ותבניות
הרחיבו דפים באמצעות תוספים מובנים עבור תוכן עניינים, חיפוש, RSS ותוכן דינמי, או עצבו מחדש את הוויקי באמצעות תבניות דפים מבוססות JSP.
תחביר סימון Apache
כתבו תוכן בסימון ה-JSPWiki הקל עם פקודות מאקרו, קישורי אינטר-ויקי ותצוגה מקדימה חיה בזמן עריכה.
למה להריץ את Apache JSPWiki על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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