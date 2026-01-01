עד 69% הנחה עבור Apache JSPWiki

פרוסו Apache JSPWiki בהתקנה בלחיצה אחת.

מנוע ויקי בשל מבוסס Java עם ניהול גרסאות מובנה, קבצים מצורפים, תוספים ובקרת גישה מגובה JAAS.

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VPS בניהול AI
24.99 /חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Apache JSPWiki בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Apache JSPWiki

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
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מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
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מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
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GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
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מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
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GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
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מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Apache JSPWiki

Apache JSPWiki הוא מנוע ויקי עשיר בתכונות, מבוסס Java, המתוחזק כפרויקט Apache ברמה העליונה. דפים נשמרים כקובצי טקסט רגילים עם היסטוריית גרסאות מלאה, בעוד שקבצים מצורפים, תבניות דפים וספרייה גדולה של תוספים מובנים הופכים אותו למתאים למרכזי תיעוד, מאגרי ידע ואתרי שיתוף פעולה פנים-ארגוניים שבהם יציבות ואריכות ימים חשובות יותר מרדיפה אחר טרנדים.

אירוח עצמי של JSPWiki ב-VPS שלכם מעניק לכם ויקי ברישיון Apache שרץ כולו על גבי קונטיינר Tomcat משלכם, ללא תלות ב-SaaS, ללא תמחור לפי משתמש, ואימות מבוסס JAAS שתוכלו לשלב עם ערימת הזהויות שלכם. כל דבר, מדפי ויקי ועד קבצים מצורפים, שוכן על כרך אחסון יחיד וקבוע, מה שהופך גיבויים והעברות לפשוטים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Apache JSPWiki

היסטוריית גרסאות דף

כל עריכה נלכדת על ידי VersioningFileProvider כך שתוכלו להשוות גרסאות ולשחזר שינויים לא רצויים בכל עת.

קבצים מצורפים ומדיה

העלו תמונות, מסמכים וקבצים אחרים ישירות לדפים עם ספק קבצים מצורפים מובנה המאחסן הכל בנפח ה-VPS שלכם.

בקרת גישה של JAAS

הרשאות עמוד וקבוצה מפורטות נאכפות באמצעות שירות Java Authentication and Authorization Service, עם מנגנוני קצה עורפי הניתנים לחיבור עבור LDAP או תחומי אימות מותאמים אישית.

ספריית תוספים ותבניות

הרחיבו דפים באמצעות תוספים מובנים עבור תוכן עניינים, חיפוש, RSS ותוכן דינמי, או עצבו מחדש את הוויקי באמצעות תבניות דפים מבוססות JSP.

תחביר סימון Apache

כתבו תוכן בסימון ה-JSPWiki הקל עם פקודות מאקרו, קישורי אינטר-ויקי ותצוגה מקדימה חיה בזמן עריכה.

למה להריץ את Apache JSPWiki על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
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השקה מקומית. צמיחה גלובלית

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