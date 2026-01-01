Apache JSPWiki הוא מנוע ויקי עשיר בתכונות, מבוסס Java, המתוחזק כפרויקט Apache ברמה העליונה. דפים נשמרים כקובצי טקסט רגילים עם היסטוריית גרסאות מלאה, בעוד שקבצים מצורפים, תבניות דפים וספרייה גדולה של תוספים מובנים הופכים אותו למתאים למרכזי תיעוד, מאגרי ידע ואתרי שיתוף פעולה פנים-ארגוניים שבהם יציבות ואריכות ימים חשובות יותר מרדיפה אחר טרנדים.

אירוח עצמי של JSPWiki ב-VPS שלכם מעניק לכם ויקי ברישיון Apache שרץ כולו על גבי קונטיינר Tomcat משלכם, ללא תלות ב-SaaS, ללא תמחור לפי משתמש, ואימות מבוסס JAAS שתוכלו לשלב עם ערימת הזהויות שלכם. כל דבר, מדפי ויקי ועד קבצים מצורפים, שוכן על כרך אחסון יחיד וקבוע, מה שהופך גיבויים והעברות לפשוטים.