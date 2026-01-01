Otter Wiki הוא ויקי קל משקל באירוח עצמי המאחסן את כל הדפים במאגר Git ואת נתוני המשתמשים ב-SQLite — ללא צורך בשירות מסד נתונים נפרד. כתוב ב-Python עם ממשק Bootstrap נקי, הוא תומך בעריכת Markdown, קבצים מצורפים, והיסטוריית גרסאות מלאה של דפים המגובה על ידי Git commits.

אירוח עצמי על ה-VPS שלכם שומר את כל תוכן הוויקי בשליטתכם, עם כללי גישה מפורטים שיכולים להגביל קריאה ועריכה למשתמשים רשומים או מאושרים על ידי מנהל בלבד. עיצוב הקונטיינר היחיד אומר שאין צורך לספק דבר מעבר לווליום ייעודי ולקונטיינר עצמו.