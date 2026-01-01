פרוסו Otter Wiki בהתקנה בלחיצה אחת.
ויקי מינימליסטי באירוח עצמי עם היסטוריית עמודים מגובהת Git, עריכת Markdown ובקרת גישה למשתמשים בקונטיינר יחיד.
בחרו תוכנית VPS עבור An Otter Wiki
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם An Otter Wiki
Otter Wiki הוא ויקי קל משקל באירוח עצמי המאחסן את כל הדפים במאגר Git ואת נתוני המשתמשים ב-SQLite — ללא צורך בשירות מסד נתונים נפרד. כתוב ב-Python עם ממשק Bootstrap נקי, הוא תומך בעריכת Markdown, קבצים מצורפים, והיסטוריית גרסאות מלאה של דפים המגובה על ידי Git commits.
אירוח עצמי על ה-VPS שלכם שומר את כל תוכן הוויקי בשליטתכם, עם כללי גישה מפורטים שיכולים להגביל קריאה ועריכה למשתמשים רשומים או מאושרים על ידי מנהל בלבד. עיצוב הקונטיינר היחיד אומר שאין צורך לספק דבר מעבר לווליום ייעודי ולקונטיינר עצמו.
פיצ'רים עיקריים של An Otter Wiki
היסטוריה מגובה Git
כל עריכת עמוד היא אוטומטית קומיט Git, המעניקה לכם היסטוריית גרסאות מלאה שתוכלו לדפדף בה, להשוות ולשחזר דרך ממשק האינטרנט.
עריכת Markdown
כתבו וערכו דפים ב-Markdown עם עורך תצוגה מקדימה חיה — ללא פורמט קנייני או נעילת טקסט עשיר מכל סוג.
בקרת גישה
הרשאות קריאה, כתיבה וצירוף קבצים מוגדרות בנפרד עבור מבקרים אנונימיים, משתמשים רשומים ומשתמשים שאושרו על ידי מנהל.
קבצים מצורפים
העלו והטמיעו תמונות וקבצים ישירות לדפי ויקי, המאוחסנים לצד תוכן הדף בנפח הנתונים הקבוע.
ניהול משתמשים
הרשמה מובנית עם אישור אימייל אופציונלי ותהליכי אישור מנהל מערכת מעניקים שליטה מלאה על מי יכול לתרום.
למה להריץ את An Otter Wiki על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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