Nextcloud היא פלטפורמת פרודוקטיביות מקיפה בקוד פתוח שמחליפה את Google Workspace ו-Dropbox עם סנכרון קבצים, עריכת מסמכים בזמן אמת, לוח שנה, אנשי קשר, ועידות וידאו ועוד הרבה יותר. עם לקוחות דסקטופ ומובייל לכל פלטפורמה, היא משתלבת בצורה חלקה בזרימות עבודה יומיומיות תוך שמירה על כל הנתונים בשרת שלכם.

אירוח עצמי של Nextcloud על ה-VPS שלכם מבטל דמי מנוי לכל משתמש, מסיר מגבלות אחסון המוטלות על ידי ספקי ענן, ומעניק לכם שליטה מלאה על מקום הימצאם של קבצים ותקשורת רגישים — קריטי עבור צוותים עם דרישות תאימות או חששות פרטיות.