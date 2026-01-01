התקינו Nextcloud בלחיצה אחת.
חבילת פרודוקטיביות באירוח עצמי עם סנכרון קבצים, עריכה שיתופית, לוח שנה ושיחות וידאו — הנתונים שלך, התשתית שלך.
בחרו תוכנית VPS עבור Nextcloud
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Nextcloud
Nextcloud היא פלטפורמת פרודוקטיביות מקיפה בקוד פתוח שמחליפה את Google Workspace ו-Dropbox עם סנכרון קבצים, עריכת מסמכים בזמן אמת, לוח שנה, אנשי קשר, ועידות וידאו ועוד הרבה יותר. עם לקוחות דסקטופ ומובייל לכל פלטפורמה, היא משתלבת בצורה חלקה בזרימות עבודה יומיומיות תוך שמירה על כל הנתונים בשרת שלכם.
אירוח עצמי של Nextcloud על ה-VPS שלכם מבטל דמי מנוי לכל משתמש, מסיר מגבלות אחסון המוטלות על ידי ספקי ענן, ומעניק לכם שליטה מלאה על מקום הימצאם של קבצים ותקשורת רגישים — קריטי עבור צוותים עם דרישות תאימות או חששות פרטיות.
פיצ'רים עיקריים של Nextcloud
סנכרון ושיתוף קבצים
סנכרנו קבצים בכל המכשירים שלכם באמצעות אפליקציות למחשב ולנייד, ושתפו עם עמיתים או לקוחות באמצעות קישורים מוגנים בסיסמה, שפג תוקפם.
עריכת מסמכים שיתופית
עריכת מסמכים, גיליונות אלקטרוניים ומצגות בזמן אמת עם שילוב OnlyOffice או Collabora — אין צורך במנוי Microsoft 365.
לוח שנה ו-אנשי קשר
נהלו יומנים ואנשי קשר עם תמיכה מלאה ב-CalDAV/CardDAV, המסונכרנים באופן מובנה עם לקוחות iOS, Android, macOS ו-Windows.
שיחות וידאו וצ'אט
Nextcloud Talk מספק שיחות וידאו מוצפנות מקצה לקצה והעברת הודעות לצוות ישירות בתוך מופע ה-Nextcloud שלכם, ללא צורך בשירות צד שלישי.
מערכת אקולוגית של אפליקציות
הרחיבו את הפונקציונליות עם למעלה מ-300 אפליקציות מ-Nextcloud App Store המכסות הכל, החל מדואר אלקטרוני ועד לניהול פרויקטים והצפנה מקצה לקצה.
למה להריץ את Nextcloud על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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