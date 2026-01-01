nopCommerce היא פלטפורמת המסחר האלקטרוני מבוססת ה-.NET המורדת ביותר בעולם, שאלפי עסקים סומכים עליה להפעלת חנויות מקוונות מכל גודל. היא נבנתה על ASP.NET Core, ומגיעה עם פאנל ניהול עשיר בתכונות לניהול מוצרים, הזמנות, לקוחות, הנחות ומשלוחים, ותומכת ב-PostgreSQL, MySQL ו-Microsoft SQL Server מהקופסה.

הארכיטקטורה הפתוחה של הפלטפורמה תומכת באלפי תוספים ועיצובים משוק האפליקציות של nopCommerce, ומאפשרת לסוחרים להרחיב את חנויותיהם מבלי לשנות את קוד הליבה. אירוח עצמי על VPS משלכם משמעותו אפס עמלות עסקה, שליטה מלאה על נתוני לקוחות, וללא חיובים לפי מכירה, ללא קשר להיקף ההכנסות.