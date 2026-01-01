התקינו nopCommerce בלחיצה אחת.
פלטפורמת מסחר אלקטרוני בקוד פתוח ASP.NET המניעה אלפי חנויות מקוונות עם פאנל ניהול עשיר בתכונות ו-1,700+ הרחבות שוק.
בחרו תוכנית VPS עבור nopCommerce
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם nopCommerce
nopCommerce היא פלטפורמת המסחר האלקטרוני מבוססת ה-.NET המורדת ביותר בעולם, שאלפי עסקים סומכים עליה להפעלת חנויות מקוונות מכל גודל. היא נבנתה על ASP.NET Core, ומגיעה עם פאנל ניהול עשיר בתכונות לניהול מוצרים, הזמנות, לקוחות, הנחות ומשלוחים, ותומכת ב-PostgreSQL, MySQL ו-Microsoft SQL Server מהקופסה.
הארכיטקטורה הפתוחה של הפלטפורמה תומכת באלפי תוספים ועיצובים משוק האפליקציות של nopCommerce, ומאפשרת לסוחרים להרחיב את חנויותיהם מבלי לשנות את קוד הליבה. אירוח עצמי על VPS משלכם משמעותו אפס עמלות עסקה, שליטה מלאה על נתוני לקוחות, וללא חיובים לפי מכירה, ללא קשר להיקף ההכנסות.
פיצ'רים עיקריים של nopCommerce
לוח ניהול מלא
נהלו מוצרים, קטגוריות, הזמנות, לקוחות, הנחות וכללי משלוח מלוח בקרה אדמין מקיף אחד.
תמיכה בריבוי חנויות
הפעילו מספר חנויות וירטואליות עצמאיות מתוך התקנת nopCommerce אחת, לכל אחת מהן קטלוג, תמחור ועיצוב משלה.
מערכת אקולוגית של תוספי Marketplace
הרחיבו את החנות שלכם עם שערי תשלום, חברות שילוח, שילובי ERP וערכות נושא מותאמות אישית מתוך למעלה מ-1,700 הרחבות שוק.
מכירות בינלאומיות
ניהול מובנה של ריבוי מטבעות, ריבוי שפות ומיסים מאפשר למכור בקלות ללקוחות בכל מדינה.
כלי SEO ושיווק
תכונות SEO מובנות, שחזור עגלות נטושות, נקודות נאמנות וכלי תמחור לקידום מכירות מניעים תנועה ורכישות חוזרות.
למה להריץ את nopCommerce על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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