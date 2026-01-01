חלופת קוד פתוח ל-Zapier לחיבור אפליקציות ואוטומציה של תהליכי עבודה ללא קידוד.
בחרו תוכנית VPS עבור Automatisch
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Automatisch
Automatisch היא פלטפורמת אוטומציית זרימת עבודה בקוד פתוח המאפשרת לכם לחבר יישומים ולאוטומט משימות חוזרות באמצעות ממשק ויזואלי ללא קוד. כמו Zapier או Make, אתם יוצרים זרימות עבודה שמפעילות פעולות בין שירותים — אך עם Automatisch, כל הנתונים ולוגיקת האוטומציה שלכם נשארים בשרת שלכם ללא תמחור לפי משימה או מגבלות שימוש.
אירוח עצמי של Automatisch אומר שפרטי ה-API, נתוני זרימת העבודה והלוגיקה העסקית שלכם לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם. פריסה זו כוללת PostgreSQL לאחסון זרימת עבודה, Redis לתור משימות, ותהליך עובד ייעודי לביצוע אמין ברקע. היכנסו עם פרטי הכניסה המוגדרים כברירת מחדל ושנו אותם מיד מההגדרות.
פיצ'רים עיקריים של Automatisch
בונה זרימה ויזואלי
צרו תהליכי אוטומציה על ידי חיבור טריגרים ופעולות בממשק גרירה ושחרור מבלי לכתוב קוד.
אינטגרציות App
התחברו לשירותים פופולריים כמו Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio ועוד רבים אחרים באמצעות מחברים מובנים.
טריגרים של Webhook
התחילו זרימות עבודה מאירועים חיצוניים באמצעות ווב-הוקס נכנסים לאוטומציה בזמן אמת מכל מקור.
לוגיקה מותנית
הוסיפו מסננים ותנאים לתהליכי עבודה כך שפעולות יבוצעו רק כאשר קריטריונים ספציפיים מתקיימים.
עובד רקע
תהליך עובד ייעודי מבטיח ביצוע אמין של משימות אוטומציה ארוכות טווח ומתוזמנות.
למה להריץ את Automatisch על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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