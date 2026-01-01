Automatisch היא פלטפורמת אוטומציית זרימת עבודה בקוד פתוח המאפשרת לכם לחבר יישומים ולאוטומט משימות חוזרות באמצעות ממשק ויזואלי ללא קוד. כמו Zapier או Make, אתם יוצרים זרימות עבודה שמפעילות פעולות בין שירותים — אך עם Automatisch, כל הנתונים ולוגיקת האוטומציה שלכם נשארים בשרת שלכם ללא תמחור לפי משימה או מגבלות שימוש.

אירוח עצמי של Automatisch אומר שפרטי ה-API, נתוני זרימת העבודה והלוגיקה העסקית שלכם לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם. פריסה זו כוללת PostgreSQL לאחסון זרימת עבודה, Redis לתור משימות, ותהליך עובד ייעודי לביצוע אמין ברקע. היכנסו עם פרטי הכניסה המוגדרים כברירת מחדל ושנו אותם מיד מההגדרות.