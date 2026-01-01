Neo4j הוא מסד הנתונים הגרפי הנפוץ ביותר בעולם, המאחסן נתונים כצמתים וקשרים במקום שורות וטבלאות. מודל גרפי מקורי זה הופך אותו למהיר במיוחד בחציית קשרים – בין אם אתם מוצאים את הנתיב הקצר ביותר בין שני אנשים, מזהים רשתות הונאה, או מייצרים המלצות מוצרים – ללא צירופים (joins) יקרים המאטים מסדי נתונים יחסיים בבעיות נתונים מקושרים.

אירוח עצמי של Neo4j ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על מודל הנתונים שלכם, תצורת הזיכרון והרשאות הגישה. אתם נמנעים מדמי ענן לפי שאילתה תוך שמירה על נתוני קשרים רגישים – כגון רשתות משתמשים, גרפי טרנזקציות והיררכיות ארגוניות – במלואם על תשתית שבשליטתכם.