התקינו Neo4j בלחיצה אחת.
מסד הנתונים הגרפי בקוד פתוח המוביל בעולם, שנועד לאחסון ותשאול נתונים מקושרים עמוקות בקנה מידה גדול.
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מה אפשר לבנות עם Neo4j
Neo4j הוא מסד הנתונים הגרפי הנפוץ ביותר בעולם, המאחסן נתונים כצמתים וקשרים במקום שורות וטבלאות. מודל גרפי מקורי זה הופך אותו למהיר במיוחד בחציית קשרים – בין אם אתם מוצאים את הנתיב הקצר ביותר בין שני אנשים, מזהים רשתות הונאה, או מייצרים המלצות מוצרים – ללא צירופים (joins) יקרים המאטים מסדי נתונים יחסיים בבעיות נתונים מקושרים.
אירוח עצמי של Neo4j ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על מודל הנתונים שלכם, תצורת הזיכרון והרשאות הגישה. אתם נמנעים מדמי ענן לפי שאילתה תוך שמירה על נתוני קשרים רגישים – כגון רשתות משתמשים, גרפי טרנזקציות והיררכיות ארגוניות – במלואם על תשתית שבשליטתכם.
פיצ'רים עיקריים של Neo4j
אחסון גרפים מובנה
נתונים מאוחסנים פיזית כצמתים וקשרים, כך שמעברי גרף מבוצעים בזמן קבוע ללא קשר לגודל מערך הנתונים הכולל — משהו שמסדי נתונים יחסיים לא יכולים להשתוות אליו.
Cypher שפת שאילתות
Cypher היא שפת שאילתות אקספרסיבית, מבוססת התאמת תבניות, שנבנתה במיוחד עבור גרפים, המאפשרת לתאר שאילתות יחסים מורכבות בתחביר קריא דמוי SQL.
ממשק משתמש דפדפן מובנה
Neo4j Browser מספק ממשק ויזואלי אינטראקטיבי לכתיבת שאילתות, חקירת הגרף שלכם, והצגת תוצאות כדיאגרמות אינטראקטיביות של צמתים-קשרים.
טרנזקציות ACID
תאימות ACID מלאה מבטיחה עקביות נתונים ועמידות, מה שהופך את Neo4j למתאימה לעומסי עבודה בסביבת ייצור שבהם דיוק הנתונים הוא בלתי מתפשר.
REST ו-Bolt APIs
פרוטוקול Bolt הבינארי ו-API REST של HTTP מאפשרים לכל יישום להתחבר ל-Neo4j באמצעות דרייברים רשמיים הזמינים עבור Python, Java, JavaScript, Go, .NET, ועוד.
אלגוריתמי גרפים
ספריית Graph Data Science מציעה 65+ אלגוריתמים — PageRank, community detection, pathfinding — הפועלים ישירות על הגרף שלכם מבלי לייצא נתונים.
למה להריץ את Neo4j על Hostinger
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הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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