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מסד הנתונים הגרפי בקוד פתוח המוביל בעולם, שנועד לאחסון ותשאול נתונים מקושרים עמוקות בקנה מידה גדול.

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VPS בניהול AI
24.99/חודש
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בחרו תוכנית VPS עבור Neo4j

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
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מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Neo4j

Neo4j הוא מסד הנתונים הגרפי הנפוץ ביותר בעולם, המאחסן נתונים כצמתים וקשרים במקום שורות וטבלאות. מודל גרפי מקורי זה הופך אותו למהיר במיוחד בחציית קשרים – בין אם אתם מוצאים את הנתיב הקצר ביותר בין שני אנשים, מזהים רשתות הונאה, או מייצרים המלצות מוצרים – ללא צירופים (joins) יקרים המאטים מסדי נתונים יחסיים בבעיות נתונים מקושרים.

אירוח עצמי של Neo4j ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על מודל הנתונים שלכם, תצורת הזיכרון והרשאות הגישה. אתם נמנעים מדמי ענן לפי שאילתה תוך שמירה על נתוני קשרים רגישים – כגון רשתות משתמשים, גרפי טרנזקציות והיררכיות ארגוניות – במלואם על תשתית שבשליטתכם.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Neo4j

אחסון גרפים מובנה

נתונים מאוחסנים פיזית כצמתים וקשרים, כך שמעברי גרף מבוצעים בזמן קבוע ללא קשר לגודל מערך הנתונים הכולל — משהו שמסדי נתונים יחסיים לא יכולים להשתוות אליו.

Cypher שפת שאילתות

Cypher היא שפת שאילתות אקספרסיבית, מבוססת התאמת תבניות, שנבנתה במיוחד עבור גרפים, המאפשרת לתאר שאילתות יחסים מורכבות בתחביר קריא דמוי SQL.

ממשק משתמש דפדפן מובנה

Neo4j Browser מספק ממשק ויזואלי אינטראקטיבי לכתיבת שאילתות, חקירת הגרף שלכם, והצגת תוצאות כדיאגרמות אינטראקטיביות של צמתים-קשרים.

טרנזקציות ACID

תאימות ACID מלאה מבטיחה עקביות נתונים ועמידות, מה שהופך את Neo4j למתאימה לעומסי עבודה בסביבת ייצור שבהם דיוק הנתונים הוא בלתי מתפשר.

REST ו-Bolt APIs

פרוטוקול Bolt הבינארי ו-API REST של HTTP מאפשרים לכל יישום להתחבר ל-Neo4j באמצעות דרייברים רשמיים הזמינים עבור Python, Java, JavaScript, Go, .NET, ועוד.

אלגוריתמי גרפים

ספריית Graph Data Science מציעה 65+ אלגוריתמים — PageRank, community detection, pathfinding — הפועלים ישירות על הגרף שלכם מבלי לייצא נתונים.

למה להריץ את Neo4j על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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