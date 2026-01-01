Apache Amoro הוא פרויקט Apache בשלבי אינקובציה שמוסיף שכבת ניהול עצמי על גבי פורמטים פתוחים של Lakehouse, ומספק לוח מחוונים (דאשבורד) אינטרנטי מאוחד עבור קטלוגים, טבלאות ואופטימיזציה עצמית מתמשכת. הוא משתלב עם Flink, Spark ו-Trino כך שצוותי פלטפורמה יכולים לרכז תחזוקת טבלאות, דחיסת קבצים, פקיעת תמונות מצב (snapshots) ומדיניות שמירת נתונים על פני פורמטים מרובים של טבלאות ממקום אחד.

אירוח עצמי של Amoro שומר מטא-דאטה של קטלוגים, סטטיסטיקות טבלאות ופעילות אופטימייזר על תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות SaaS לכל טבלה. ממשק המשתמש (UI) האינטרנטי המצורף מציג גדלי טבלאות, התקדמות אופטימיזציה, היסטוריית תמונות מצב וגישה למסוף SQL, ומספק לצוותי פלטפורמת נתונים קונסולה תפעולית שאינה קיימת בפריסות (deployments) גולמיות של Iceberg או Paimon.