התקינו Apache Amoro בלחיצה אחת.
שירות ניהול Lakehouse בקוד פתוח עבור טבלאות Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive ו-Paimon.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Apache Amoro
Apache Amoro הוא פרויקט Apache בשלבי אינקובציה שמוסיף שכבת ניהול עצמי על גבי פורמטים פתוחים של Lakehouse, ומספק לוח מחוונים (דאשבורד) אינטרנטי מאוחד עבור קטלוגים, טבלאות ואופטימיזציה עצמית מתמשכת. הוא משתלב עם Flink, Spark ו-Trino כך שצוותי פלטפורמה יכולים לרכז תחזוקת טבלאות, דחיסת קבצים, פקיעת תמונות מצב (snapshots) ומדיניות שמירת נתונים על פני פורמטים מרובים של טבלאות ממקום אחד.
אירוח עצמי של Amoro שומר מטא-דאטה של קטלוגים, סטטיסטיקות טבלאות ופעילות אופטימייזר על תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות SaaS לכל טבלה. ממשק המשתמש (UI) האינטרנטי המצורף מציג גדלי טבלאות, התקדמות אופטימיזציה, היסטוריית תמונות מצב וגישה למסוף SQL, ומספק לצוותי פלטפורמת נתונים קונסולה תפעולית שאינה קיימת בפריסות (deployments) גולמיות של Iceberg או Paimon.
פיצ'רים עיקריים של Apache Amoro
לוח מחוונים Lakehouse אחיד
עיינו בקטלוגים, סכמות, טבלאות, תמונות מצב ומחיצות בפורמטים של Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive ו-Paimon, מממשק משתמש אינטרנטי יחיד, מבלי לכתוב SQL.
מנוע מתייעל עצמית
דוחס באופן רציף קבצים קטנים, ממזג מחיקות וכותב מחדש מניפסטים ברקע, כך שטבלאות סטרימינג ו-CDC נשארות מהירות לשאילתות ללא צורך בעבודות תחזוקה ידניות.
קטלוג רב-פורמט
רשמו קטלוגי Amoro פנימיים או התחברו לקטלוגי Hive Metastore, AWS Glue, REST ו-Hadoop קיימים, ונהלו כל פורמט טבלה נתמך מלוח בקרה אחד.
קונטיינרים אופטימייזר ניתנים לחיבור
ניתן להפעיל משימות אופטימיזציה ב-container מקומי מחוץ לקופסה, או להרחיב ל-containers אופטימייזר חיצוניים של Flink, Spark או Kubernetes ככל שנפחי הנתונים גדלים.
טרמינל SQL מובנה
בצעו שאילתות ובדקו טבלאות ישירות מלוח הבקרה באמצעות טרמינל ה-Spark המקומי המוטמע, או חברו את Kyuubi לגישת SQL משותפת ברמת ייצור.
למה להריץ את Apache Amoro על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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