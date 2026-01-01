עד 69% הנחה עבור Apache CouchDB

התקינו Apache CouchDB בלחיצה אחת.

מסד נתונים מבוסס מסמכים מרובה-מאסטרים עם API אינטואיטיבי מבוסס HTTP/JSON, שתוכנן לאמינות ושכפול בגישת Offline-First.

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VPS בניהול AI
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72.99
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65% הנחה
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מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
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GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Apache CouchDB

Apache CouchDB הוא מסד נתונים מבוסס מסמכים NoSQL בקוד פתוח שמאחסן נתונים כמסמכי JSON וחושף כל פעולה באמצעות API נקי של HTTP/REST. בניגוד לרוב מסדי הנתונים, CouchDB הוא מרובה-מאסטרים בתכנון — כל צומת מקבל קריאות וכתיבות, ושינויים זורמים בין צמתים (ואפילו לקוחות דפדפן) באמצעות שכפול מצטבר ששורד הפרעות רשת וקישוריות לסירוגין.

אירוח עצמי של CouchDB ב-VPS משלכם מעניק לכם מסד נתונים ברמת ייצור עבור אפליקציות מובייל שפועלות במצב לא מקוון תחילה, פריסות קצה ושירותי אינטרנט עמידים, ללא תמחור לפי מסמך או מגבלות המנוהלות על ידי הספק. קונסולת האינטרנט Fauxton המצורפת מספקת גישה ניהולית מלאה לשאילתות, הגדרת שכפול, ניהול משתמשים ועריכת מסמכי עיצוב.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Apache CouchDB

שכפול מרובה ראשיים

כל צומת מקבל כתיבות ומסנכרן שינויים באופן מצטבר — מושלם עבור אשכולות פעילים-פעילים, צמתי קצה, וסנכרון נייד עם PouchDB או Couchbase Lite.

HTTP/JSON API

כל פעולה היא בקשת HTTP סטנדרטית המחזירה JSON, מה שהופך את CouchDB לשמיש מכל שפה או סביבת ריצה ללא דרייבר מקורי.

Fauxton ממשק מנהל מערכת

לוח מחוונים מבוסס דפדפן לעיון במסדי נתונים, הרצת שאילתות Mango, עריכת מסמכי עיצוב והגדרת שכפול.

שפת שאילתות Mango

תחביר שאילתות JSON בסגנון MongoDB עם סלקטורים הצהרתיים ואינדקסים — אין צורך לכתוב תצוגות JavaScript עבור חיפושים נפוצים.

עיצוב קריסה בלבד

אחסון B-tree מסוג הוספה בלבד פירושו ש-CouchDB שורדת אובדן חשמל פתאומי ללא השחתה ומתאוששת באופן מיידי בהפעלה מחדש.

למה להריץ את Apache CouchDB על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
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השקה מקומית. צמיחה גלובלית

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