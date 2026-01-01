Apache CouchDB הוא מסד נתונים מבוסס מסמכים NoSQL בקוד פתוח שמאחסן נתונים כמסמכי JSON וחושף כל פעולה באמצעות API נקי של HTTP/REST. בניגוד לרוב מסדי הנתונים, CouchDB הוא מרובה-מאסטרים בתכנון — כל צומת מקבל קריאות וכתיבות, ושינויים זורמים בין צמתים (ואפילו לקוחות דפדפן) באמצעות שכפול מצטבר ששורד הפרעות רשת וקישוריות לסירוגין.

אירוח עצמי של CouchDB ב-VPS משלכם מעניק לכם מסד נתונים ברמת ייצור עבור אפליקציות מובייל שפועלות במצב לא מקוון תחילה, פריסות קצה ושירותי אינטרנט עמידים, ללא תמחור לפי מסמך או מגבלות המנוהלות על ידי הספק. קונסולת האינטרנט Fauxton המצורפת מספקת גישה ניהולית מלאה לשאילתות, הגדרת שכפול, ניהול משתמשים ועריכת מסמכי עיצוב.