התקינו Apache CouchDB בלחיצה אחת.
מסד נתונים מבוסס מסמכים מרובה-מאסטרים עם API אינטואיטיבי מבוסס HTTP/JSON, שתוכנן לאמינות ושכפול בגישת Offline-First.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Apache CouchDB
Apache CouchDB הוא מסד נתונים מבוסס מסמכים NoSQL בקוד פתוח שמאחסן נתונים כמסמכי JSON וחושף כל פעולה באמצעות API נקי של HTTP/REST. בניגוד לרוב מסדי הנתונים, CouchDB הוא מרובה-מאסטרים בתכנון — כל צומת מקבל קריאות וכתיבות, ושינויים זורמים בין צמתים (ואפילו לקוחות דפדפן) באמצעות שכפול מצטבר ששורד הפרעות רשת וקישוריות לסירוגין.
אירוח עצמי של CouchDB ב-VPS משלכם מעניק לכם מסד נתונים ברמת ייצור עבור אפליקציות מובייל שפועלות במצב לא מקוון תחילה, פריסות קצה ושירותי אינטרנט עמידים, ללא תמחור לפי מסמך או מגבלות המנוהלות על ידי הספק. קונסולת האינטרנט Fauxton המצורפת מספקת גישה ניהולית מלאה לשאילתות, הגדרת שכפול, ניהול משתמשים ועריכת מסמכי עיצוב.
פיצ'רים עיקריים של Apache CouchDB
שכפול מרובה ראשיים
כל צומת מקבל כתיבות ומסנכרן שינויים באופן מצטבר — מושלם עבור אשכולות פעילים-פעילים, צמתי קצה, וסנכרון נייד עם PouchDB או Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
כל פעולה היא בקשת HTTP סטנדרטית המחזירה JSON, מה שהופך את CouchDB לשמיש מכל שפה או סביבת ריצה ללא דרייבר מקורי.
Fauxton ממשק מנהל מערכת
לוח מחוונים מבוסס דפדפן לעיון במסדי נתונים, הרצת שאילתות Mango, עריכת מסמכי עיצוב והגדרת שכפול.
שפת שאילתות Mango
תחביר שאילתות JSON בסגנון MongoDB עם סלקטורים הצהרתיים ואינדקסים — אין צורך לכתוב תצוגות JavaScript עבור חיפושים נפוצים.
עיצוב קריסה בלבד
אחסון B-tree מסוג הוספה בלבד פירושו ש-CouchDB שורדת אובדן חשמל פתאומי ללא השחתה ומתאוששת באופן מיידי בהפעלה מחדש.
למה להריץ את Apache CouchDB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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