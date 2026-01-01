Apache Doris הוא בסיס נתונים אנליטי מודרני, בזמן אמת, מסוג MPP, המשמש אלפי ארגונים, כולל JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan ו-ByteDance, להפעלת לוחות מחוונים, ניתוח אד-הוק וניתוחים מול לקוחות על מאות טרה-בייט של נתונים. מנוע הביצוע הווקטורי שלו, אחסון העמודות והאופטימייזר מבוסס העלויות מספקים ביצועי SQL בפחות משנייה על פני מיליארדי שורות, תוך שמירה על תאימות מלאה לפרוטוקול MySQL, כך שכלי BI ודרייברים קיימים מתחברים ללא שינויים.

אירוח עצמי של Doris על גבי VPS משלכם שומר על שליטה ישירה על זמן אחזור שאילתות, מדיניות שמירת נתונים וצינורות הטמעה, ללא חיוב לפי שאילתה או תלות בספק. ה-frontend המצורף כולל קונסולת אינטרנט משולבת עבור סטטוס אשכול, פרופיל שאילתות וחקירת SQL.