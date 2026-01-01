פרוסו Apache Doris בהתקנה בלחיצה אחת.
מסד נתונים אנליטי של MPP בעל ביצועים גבוהים לדיווח בזמן אמת, SQL אד-הוק, ואחסון נתונים מאוחד בסדר גודל של פטה-בייט.
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מה אפשר לבנות עם Apache Doris
Apache Doris הוא בסיס נתונים אנליטי מודרני, בזמן אמת, מסוג MPP, המשמש אלפי ארגונים, כולל JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan ו-ByteDance, להפעלת לוחות מחוונים, ניתוח אד-הוק וניתוחים מול לקוחות על מאות טרה-בייט של נתונים. מנוע הביצוע הווקטורי שלו, אחסון העמודות והאופטימייזר מבוסס העלויות מספקים ביצועי SQL בפחות משנייה על פני מיליארדי שורות, תוך שמירה על תאימות מלאה לפרוטוקול MySQL, כך שכלי BI ודרייברים קיימים מתחברים ללא שינויים.
אירוח עצמי של Doris על גבי VPS משלכם שומר על שליטה ישירה על זמן אחזור שאילתות, מדיניות שמירת נתונים וצינורות הטמעה, ללא חיוב לפי שאילתה או תלות בספק. ה-frontend המצורף כולל קונסולת אינטרנט משולבת עבור סטטוס אשכול, פרופיל שאילתות וחקירת SQL.
פיצ'רים עיקריים של Apache Doris
SQL תואם MySQL
תומך בפרוטוקול ה-MySQL wire כך ש-JDBC, ODBC, כלי BI ולוחות מחוונים קיימים יתחברו ל-Doris ללא שינויי קוד כלל.
מנוע MPP וקטורי
אחסון עמודי עם ביצוע וקטורי ומייעל מבוסס-עלות מחזיר SQL בפחות משנייה על פני מיליארדי שורות.
קליטה בזמן אמת
Stream Load, Routine Load מ-Kafka, ו-מחברי **Flink**/ **Spark** דוחפים נתונים טריים אל טבלאות הניתנות לשאילתה תוך שניות.
שאילתות Lakehouse מאוחדות
Multi-Catalog קוראת ישירות את מקורות Hive, Iceberg, Hudi, Paimon ו-JDBC, כך שתוכלו לשלוף נתוני אגם מבלי להעתיק אותם.
קונסולת אינטרנט מובנית
ה-frontend מספק ממשק משתמש מבוסס דפדפן עבור סטטוס אשכול, הרצת SQL, בדיקת פרופילי שאילתות, וניהול משתמשים ותפקידים.
למה להריץ את Apache Doris על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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