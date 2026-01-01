עד 69% הנחה עבור Apache Doris

פרוסו Apache Doris בהתקנה בלחיצה אחת.

מסד נתונים אנליטי של MPP בעל ביצועים גבוהים לדיווח בזמן אמת, SQL אד-הוק, ואחסון נתונים מאוחד בסדר גודל של פטה-בייט.

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פרוסו Apache Doris בהתקנה בלחיצה אחת.

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66% הנחה
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72.99
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65% הנחה
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מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Apache Doris

Apache Doris הוא בסיס נתונים אנליטי מודרני, בזמן אמת, מסוג MPP, המשמש אלפי ארגונים, כולל JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan ו-ByteDance, להפעלת לוחות מחוונים, ניתוח אד-הוק וניתוחים מול לקוחות על מאות טרה-בייט של נתונים. מנוע הביצוע הווקטורי שלו, אחסון העמודות והאופטימייזר מבוסס העלויות מספקים ביצועי SQL בפחות משנייה על פני מיליארדי שורות, תוך שמירה על תאימות מלאה לפרוטוקול MySQL, כך שכלי BI ודרייברים קיימים מתחברים ללא שינויים.

אירוח עצמי של Doris על גבי VPS משלכם שומר על שליטה ישירה על זמן אחזור שאילתות, מדיניות שמירת נתונים וצינורות הטמעה, ללא חיוב לפי שאילתה או תלות בספק. ה-frontend המצורף כולל קונסולת אינטרנט משולבת עבור סטטוס אשכול, פרופיל שאילתות וחקירת SQL.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Apache Doris

SQL תואם MySQL

תומך בפרוטוקול ה-MySQL wire כך ש-JDBC, ODBC, כלי BI ולוחות מחוונים קיימים יתחברו ל-Doris ללא שינויי קוד כלל.

מנוע MPP וקטורי

אחסון עמודי עם ביצוע וקטורי ומייעל מבוסס-עלות מחזיר SQL בפחות משנייה על פני מיליארדי שורות.

קליטה בזמן אמת

Stream Load, Routine Load מ-Kafka, ו-מחברי **Flink**/ **Spark** דוחפים נתונים טריים אל טבלאות הניתנות לשאילתה תוך שניות.

שאילתות Lakehouse מאוחדות

Multi-Catalog קוראת ישירות את מקורות Hive, Iceberg, Hudi, Paimon ו-JDBC, כך שתוכלו לשלוף נתוני אגם מבלי להעתיק אותם.

קונסולת אינטרנט מובנית

ה-frontend מספק ממשק משתמש מבוסס דפדפן עבור סטטוס אשכול, הרצת SQL, בדיקת פרופילי שאילתות, וניהול משתמשים ותפקידים.

למה להריץ את Apache Doris על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
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אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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