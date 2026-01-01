OpenVPN Access Server הוא פתרון VPN ברמה מסחרית הבנוי על גבי פרוטוקול OpenVPN בקוד פתוח המוכח. הוא מוסיף ממשק ניהול עוצמתי מבוסס ווב, תצורת קליינט אוטומטית ואימות רב-גורמי כדי להפוך פריסת VPN מאובטח לנגיש לכל ארגון. שני חיבורים סימולטניים בחינם כלולים כברירת מחדל, עם רישוי זמין עבור צוותים גדולים יותר.

אירוח עצמי של Access Server ב-VPS משלך מעניק לך כתובת IP סטטית ייעודית, שליטה מלאה על מפתחות הצפנה ומדיניות גישה, וללא תשתית משותפת עם ארגונים אחרים. בניגוד לשירותי VPN מתארחים, התעבורה שלך לעולם אינה עוברת דרך צד שלישי — מה שהופך אותו לבחירה הנכונה עבור עסקים עם דרישות אבטחה או תאימות מחמירות.