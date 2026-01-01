התקינו OpenVPN Access Server בלחיצה אחת.
שרת SSL VPN ברמה ארגונית עם ממשק ניהול ווב, פורטל לקוחות בשירות עצמי, ותמיכה בכל הפלטפורמות העיקריות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server הוא פתרון VPN ברמה מסחרית הבנוי על גבי פרוטוקול OpenVPN בקוד פתוח המוכח. הוא מוסיף ממשק ניהול עוצמתי מבוסס ווב, תצורת קליינט אוטומטית ואימות רב-גורמי כדי להפוך פריסת VPN מאובטח לנגיש לכל ארגון. שני חיבורים סימולטניים בחינם כלולים כברירת מחדל, עם רישוי זמין עבור צוותים גדולים יותר.
אירוח עצמי של Access Server ב-VPS משלך מעניק לך כתובת IP סטטית ייעודית, שליטה מלאה על מפתחות הצפנה ומדיניות גישה, וללא תשתית משותפת עם ארגונים אחרים. בניגוד לשירותי VPN מתארחים, התעבורה שלך לעולם אינה עוברת דרך צד שלישי — מה שהופך אותו לבחירה הנכונה עבור עסקים עם דרישות אבטחה או תאימות מחמירות.
פיצ'רים עיקריים של OpenVPN Access Server
קונסולת מנהל מערכת אינטרנטית
הגדרת משתמשים, אימות, רשת, והגדרות VPN מתקדמות באמצעות ממשק מקיף מבוסס דפדפן מבלי לגעת בשורת הפקודה.
הורדות לקוחות בלחיצה אחת
פורטל הלקוחות בשירות עצמי מאפשר למשתמשים להוריד לקוחות VPN מוגדרים מראש עבור Windows, macOS, Linux, iOS ו-Android בלחיצה אחת.
אימות גמיש
תומך בחשבונות מקומיים, LDAP, RADIUS, SAML, ו-PAM, כך ש-Access Server משתלב עם תשתית הזהויות הקיימת שלכם ללא ניהול משתמשים כפול.
בקרת גישה מפורטת
מדיניות רשת לכל משתמש ולכל קבוצה מאפשרות לך להגביל את המשאבים שכל משתמש יכול לגשת אליהם, תוך אכיפת גישת הרשאה מינימלית ברחבי הרשת שלך.
פיצול מנהור
נתבו רק תעבורה ספציפית דרך ה-VPN תוך כדי מתן אפשרות לתעבורה אחרת להשתמש בחיבור המקומי ישירות, מאזנים אבטחה עם ביצועים עבור עובדים מרוחקים.
למה להריץ את OpenVPN Access Server על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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