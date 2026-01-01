עד 69% הנחה עבור OpenVPN Access Server

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שרת SSL VPN ברמה ארגונית עם ממשק ניהול ווב, פורטל לקוחות בשירות עצמי, ותמיכה בכל הפלטפורמות העיקריות.

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VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו OpenVPN Access Server בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור OpenVPN Access Server

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
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GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server הוא פתרון VPN ברמה מסחרית הבנוי על גבי פרוטוקול OpenVPN בקוד פתוח המוכח. הוא מוסיף ממשק ניהול עוצמתי מבוסס ווב, תצורת קליינט אוטומטית ואימות רב-גורמי כדי להפוך פריסת VPN מאובטח לנגיש לכל ארגון. שני חיבורים סימולטניים בחינם כלולים כברירת מחדל, עם רישוי זמין עבור צוותים גדולים יותר.

אירוח עצמי של Access Server ב-VPS משלך מעניק לך כתובת IP סטטית ייעודית, שליטה מלאה על מפתחות הצפנה ומדיניות גישה, וללא תשתית משותפת עם ארגונים אחרים. בניגוד לשירותי VPN מתארחים, התעבורה שלך לעולם אינה עוברת דרך צד שלישי — מה שהופך אותו לבחירה הנכונה עבור עסקים עם דרישות אבטחה או תאימות מחמירות.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של OpenVPN Access Server

קונסולת מנהל מערכת אינטרנטית

הגדרת משתמשים, אימות, רשת, והגדרות VPN מתקדמות באמצעות ממשק מקיף מבוסס דפדפן מבלי לגעת בשורת הפקודה.

הורדות לקוחות בלחיצה אחת

פורטל הלקוחות בשירות עצמי מאפשר למשתמשים להוריד לקוחות VPN מוגדרים מראש עבור Windows, macOS, Linux, iOS ו-Android בלחיצה אחת.

אימות גמיש

תומך בחשבונות מקומיים, LDAP, RADIUS, SAML, ו-PAM, כך ש-Access Server משתלב עם תשתית הזהויות הקיימת שלכם ללא ניהול משתמשים כפול.

בקרת גישה מפורטת

מדיניות רשת לכל משתמש ולכל קבוצה מאפשרות לך להגביל את המשאבים שכל משתמש יכול לגשת אליהם, תוך אכיפת גישת הרשאה מינימלית ברחבי הרשת שלך.

פיצול מנהור

נתבו רק תעבורה ספציפית דרך ה-VPN תוך כדי מתן אפשרות לתעבורה אחרת להשתמש בחיבור המקומי ישירות, מאזנים אבטחה עם ביצועים עבור עובדים מרוחקים.

למה להריץ את OpenVPN Access Server על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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