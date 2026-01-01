פרסו 2FAuth בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל אימות דו-שלבי מבוסס אינטרנט באירוח עצמי, נגיש מכל מכשיר, השומר את הקודים שלך בשליטתך.
בחרו תוכנית VPS עבור 2FAuth
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם 2FAuth
2FAuth היא חלופה מבוססת אינטרנט בקוד פתוח לאפליקציות אימות ניידות כמו Google Authenticator ו-Authy. היא מייצרת סיסמאות חד-פעמיות מבוססות זמן (TOTP) וקודי HOTP דרך ממשק דפדפן נקי, כך שקודי האימות שלכם נגישים מכל מכשיר – ולא נעולים לטלפון יחיד.
בניגוד למאמתים ניידים בלבד, 2FAuth מאחסנת את הסודות שלכם בתשתית שאתם שולטים בה, עם אחסון מוצפן והגנת חשבון אופציונלית. המשמעות היא שאין נעילת ספק, אין שיתוף נתונים עם שירותים מסחריים, ואין תלות בטלפון שעלול ללכת לאיבוד או להינזק כשאתם צריכים להתחבר יותר מכל.
פיצ'רים עיקריים של 2FAuth
גישה מבוססת אינטרנט
גשו לכל קודי ה-2FA שלכם מכל דפדפן ובכל מכשיר, ובכך מבטלים את התלות בטלפון יחיד במהלך רגעי התחברות קריטיים.
תמיכה ב-TOTP ו-HOTP
יוצרת סיסמאות חד-פעמיות מבוססות זמן ומבוססות מונה, המכסות את תקני האימות המשמשים כמעט כל שירות המציע 2FA.
הגדרת חשבון קלה
הוסיפו חשבונות באמצעות סריקת קוד QR או הזנה ידנית, וארגנו אותם לקבוצות עם אייקונים לזיהוי ויזואלי מהיר.
ייבוא וייצוא
העבירו מ-Google Authenticator, Aegis ו-2FAS באמצעות כלי ייבוא מובנים, וייצאו את הנתונים שלכם בכל עת כדי למנוע נעילה.
התחברות ללא סיסמה
תמיכת WebAuthn מאפשרת לכם לאמת זהות ל-2FAuth עצמו ללא סיסמה, ומוסיפה שכבת אבטחה מודרנית למנהל ששומר על החשבונות האחרים שלכם.
למה להריץ את 2FAuth על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.