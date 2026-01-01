2FAuth היא חלופה מבוססת אינטרנט בקוד פתוח לאפליקציות אימות ניידות כמו Google Authenticator ו-Authy. היא מייצרת סיסמאות חד-פעמיות מבוססות זמן (TOTP) וקודי HOTP דרך ממשק דפדפן נקי, כך שקודי האימות שלכם נגישים מכל מכשיר – ולא נעולים לטלפון יחיד.

בניגוד למאמתים ניידים בלבד, 2FAuth מאחסנת את הסודות שלכם בתשתית שאתם שולטים בה, עם אחסון מוצפן והגנת חשבון אופציונלית. המשמעות היא שאין נעילת ספק, אין שיתוף נתונים עם שירותים מסחריים, ואין תלות בטלפון שעלול ללכת לאיבוד או להינזק כשאתם צריכים להתחבר יותר מכל.