Authentik היא ספקית זהויות גמישה בקוד פתוח שמספקת לארגונים אימות ברמה ארגונית וניהול משתמשים ללא המורכבות הנלווית בדרך כלל לתשתיות זהות. היא תומכת בפרוטוקולי OAuth2, OpenID Connect ו-SAML, מה שהופך אותה לתואמת כמעט לכל יישום או שירות שדורש אימות משתמשים. אימות רב-גורמי, זרימות כניסה מותאמות אישית, אינטגרציה עם LDAP, ופורטל משתמשים לשירות עצמי משלימים את יכולותיה.

האירוח העצמי של Authentik מעניק לך ריבונות מלאה על נתוני המשתמשים והמידע על המושבים, מבטל את דמי השימוש החוזרים לכל משתמש שגובים ספקי זהות מסחריים, ומאפשר לך להתאים את זרימות האימות לדרישות המדויקות של הארגון שלך. פריסה זו מפעילה שרת, עובד רקע, PostgreSQL ו-Redis — כל מה שצריך לפלטפורמת זהות מוכנה לייצור.