התקינו Authentik בהתקנה בלחיצה אחת.
ספק זהויות בקוד פתוח המספק SSO ארגוני, OAuth2, SAML ואימות רב-שלבי לכל יישום.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Authentik
Authentik היא ספקית זהויות גמישה בקוד פתוח שמספקת לארגונים אימות ברמה ארגונית וניהול משתמשים ללא המורכבות הנלווית בדרך כלל לתשתיות זהות. היא תומכת בפרוטוקולי OAuth2, OpenID Connect ו-SAML, מה שהופך אותה לתואמת כמעט לכל יישום או שירות שדורש אימות משתמשים. אימות רב-גורמי, זרימות כניסה מותאמות אישית, אינטגרציה עם LDAP, ופורטל משתמשים לשירות עצמי משלימים את יכולותיה.
האירוח העצמי של Authentik מעניק לך ריבונות מלאה על נתוני המשתמשים והמידע על המושבים, מבטל את דמי השימוש החוזרים לכל משתמש שגובים ספקי זהות מסחריים, ומאפשר לך להתאים את זרימות האימות לדרישות המדויקות של הארגון שלך. פריסה זו מפעילה שרת, עובד רקע, PostgreSQL ו-Redis — כל מה שצריך לפלטפורמת זהות מוכנה לייצור.
פיצ'רים עיקריים של Authentik
פרוטוקולי SSO אוניברסליים
תמיכה ב-OAuth2, OpenID Connect ו-SAML פירושה ש-Authentik פועלת כספקית הזהויות כמעט לכל יישום או שירות מודרני באופן מיידי.
MFA גמיש
אכיפת אימות רב-שלבי באמצעות יישומי אימות TOTP, מפתחות חומרה WebAuthn, או SMS — ניתנת להגדרה לכל יישום או קבוצת משתמשים.
תהליכי התחברות מותאמים אישית
תכנון תהליכי אימות עם שלבים מותנים, מיתוג מותאם אישית ובקרת גישה מבוססת מדיניות, כדי להתאים לדרישות האבטחה של הארגון שלכם.
שילוב מדריך LDAP
התחברו ל-Active Directory או לספריות LDAP קיימות כדי לסנכרן משתמשים וקבוצות, ובכך תימנעו את הצורך לבנות מחדש את בסיס הנתונים של המשתמשים שלכם מאפס.
ביקורת ורישום תאימות
יומני אירועים מפורטים ויומני ביקורת מתעדים כל אירוע אימות, ומעניקים לכם את הנראות הנדרשת לביקורות אבטחה ועמידה בתקנות.
למה להריץ את Authentik על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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