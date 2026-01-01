Authorizer הוא שרת אימות והרשאה באירוח עצמי המחליף שירותי ענן כמו Auth0, Firebase Auth או Clerk. הוא מספק התחברות באמצעות אימייל/סיסמה, OAuth חברתי עם 10+ ספקים, קישורי קסם, אימות רב-שלבי ובקרת גישה מבוססת תפקידים היישר מהקופסה — הכל פועל בתוך התשתית שלכם, עם נתוני משתמשים המאוחסנים במסד הנתונים שלכם.

במקום לשלם עמלות לפי משתמש או להפקיד את פרטי ההתחברות של המשתמשים שלכם בידי צד שלישי, אירוח עצמי של Authorizer שומר על בעלות מלאה על שכבת הזהות שלכם. הוא חושף API של GraphQL ודף התחברות מובנה שאליו היישומים שלכם יכולים להפנות, הנתמך על ידי SQLite, PostgreSQL, MySQL, או אחד מ-13+ בסיסי נתונים נתמכים.