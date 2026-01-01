התקינו Authorizer בלחיצה אחת.
שרת אימות בקוד פתוח באירוח עצמי, המספק לאפליקציות שלכם שכבת זהות מלאה ללא SaaS של צד שלישי.
בחרו תוכנית VPS עבור Authorizer
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.
מה אפשר לבנות עם Authorizer
Authorizer הוא שרת אימות והרשאה באירוח עצמי המחליף שירותי ענן כמו Auth0, Firebase Auth או Clerk. הוא מספק התחברות באמצעות אימייל/סיסמה, OAuth חברתי עם 10+ ספקים, קישורי קסם, אימות רב-שלבי ובקרת גישה מבוססת תפקידים היישר מהקופסה — הכל פועל בתוך התשתית שלכם, עם נתוני משתמשים המאוחסנים במסד הנתונים שלכם.
במקום לשלם עמלות לפי משתמש או להפקיד את פרטי ההתחברות של המשתמשים שלכם בידי צד שלישי, אירוח עצמי של Authorizer שומר על בעלות מלאה על שכבת הזהות שלכם. הוא חושף API של GraphQL ודף התחברות מובנה שאליו היישומים שלכם יכולים להפנות, הנתמך על ידי SQLite, PostgreSQL, MySQL, או אחד מ-13+ בסיסי נתונים נתמכים.
פיצ'רים עיקריים של Authorizer
התחברות חברתית וחסרת סיסמה
תמיכה ב-Google, GitHub, ו-10+ ספקי OAuth לצד קישור קסם ו-MFA מבוסס TOTP, כך שמשתמשים יכולים להתחבר בכל דרך שיבחרו.
בקרת גישה מבוססת תפקידים
הגדירו תפקידים מותאמים אישית ותפקידים מוגנים כדי להגביל את יכולותיהם של משתמשים מאומתים בתוך האפליקציה שלכם.
GraphQL API
ממשק GraphQL מלא לניהול משתמשים, הנפקת טוקנים וקונפיגורציה הופך את האינטגרציה לפשוטה בכל ערימת טכנולוגיות.
UI התחברות מובנה
מגיע עם דף התחברות מוכן לשימוש ב-/app ולוח מחוונים למנהל מערכת ב-/dashboard – אין צורך בממשק אימות משתמש מותאם אישית כדי להתחיל.
13+ מסדי נתונים
הריצו מול SQLite לפשטות או התחברו ל-PostgreSQL, MySQL, MongoDB, או לאחד מ-10+ מסדי נתונים נתמכים אחרים ככל שהצרכים שלכם גדלים.
למה להריץ את Authorizer על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
מיקום שרת מומלץ:
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השקה מקומית. צמיחה גלובלית
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.
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