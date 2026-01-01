התקינו Vaultwarden בלחיצה אחת.
מנהל סיסמאות קל משקל באירוח עצמי, תואם Bitwarden, כתוב ב-Rust, עם HTTPS אוטומטי דרך Traefik.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Vaultwarden
Vaultwarden הוא הטמעה לא רשמית וקלת משקל של ה-API של שרת Bitwarden, הכתובה ב-Rust. היא משתמשת בחלק קטן מהזיכרון הנדרש על ידי שרת Bitwarden הרשמי, תוך שמירה על תאימות מלאה לכל לקוחות Bitwarden הרשמיים — הרחבות דפדפן, יישומי מחשב ויישומי מובייל, כולם פועלים ללא שינוי.
אירוח עצמי של כספת הסיסמאות שלכם על VPS שומר כל סיסמה, פתק מאובטח ופרטי כניסה במלואם בתוך התשתית שלכם. תבנית זו מנתבת אוטומטית HTTPS דרך ה-reverse proxy של Traefik המותקן מראש, עם תעודות Let's Encrypt, ובכך עונה על דרישת ה-HTTPS של לקוחות Bitwarden כבר מהפריסה הראשונה.
פיצ'רים עיקריים של Vaultwarden
תואם Bitwarden
כל הרחבות הדפדפן, הלקוחות השולחניים והניידים הרשמיים של Bitwarden מתחברים ל-Vaultwarden ללא כל שינוי.
יעילות Rust
נכתב ב-Rust, Vaultwarden משתמש בחלק קטן מה-RAM ומה-CPU הנדרשים על ידי שרת Bitwarden הרשמי מבוסס Java.
HTTPS אוטומטי
תעבורה מנותבת דרך פרוקסי Traefik המותקן מראש עם אישורי Let's Encrypt, העונה באופן מיידי על דרישת ה-HTTPS של Bitwarden.
תמיכה בארגון
שתפו פריטי כספת עם בני משפחה או חברי צוות באמצעות תכונות הארגון והאוספים של Vaultwarden.
גישת חירום
העניקו לאנשי קשר מהימנים גישת חירום לכספת שלכם, עם תקופות המתנה הניתנות להגדרה לצורך תרחישי שחזור חשבון.
למה להריץ את Vaultwarden על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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