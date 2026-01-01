Vaultwarden הוא הטמעה לא רשמית וקלת משקל של ה-API של שרת Bitwarden, הכתובה ב-Rust. היא משתמשת בחלק קטן מהזיכרון הנדרש על ידי שרת Bitwarden הרשמי, תוך שמירה על תאימות מלאה לכל לקוחות Bitwarden הרשמיים — הרחבות דפדפן, יישומי מחשב ויישומי מובייל, כולם פועלים ללא שינוי.

אירוח עצמי של כספת הסיסמאות שלכם על VPS שומר כל סיסמה, פתק מאובטח ופרטי כניסה במלואם בתוך התשתית שלכם. תבנית זו מנתבת אוטומטית HTTPS דרך ה-reverse proxy של Traefik המותקן מראש, עם תעודות Let's Encrypt, ובכך עונה על דרישת ה-HTTPS של לקוחות Bitwarden כבר מהפריסה הראשונה.