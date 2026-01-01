פרוסו Open Agent בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת מסייע AI באירוח עצמי עם תזמור LLM, בסיסי ידע RAG, לולאות סוכנים, ו-שילובי כלי MCP.
בחרו תוכנית VPS עבור Open Agent
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Open Agent
Open Agent היא פלטפורמת סוכן AI באירוח עצמי, מוכנה לייצור, המחברת מודלי שפה גדולים עם הנתונים והכלים שלכם. היא תומכת ביותר מ-28 ספקי מודלים באמצעות ממשק אחיד, והופכת מסמכים, ויקיז ומסדי נתונים לבסיסי ידע RAG הניתנים לחיפוש, המבססים את הסוכנים שלכם בהקשר מדויק.
פריסת Open Agent ב-VPS שלכם שומרת על שיחות רגישות ומסמכים קנייניים מחוץ לתשתית צד שלישי. בקרת גישה מבוססת תפקידים, שילוב SSO וסביבות עבודה מרובות דיירים הופכים אותה למתאימה לצוותים וארגונים הזקוקים לממשל מבלי לוותר על גמישות.
פיצ'רים עיקריים של Open Agent
תמיכה ב-LLM מספקים מרובים
התחברו ל-28+ ספקי מודלים, כולל OpenAI, DeepSeek, ומודלים מקומיים, דרך שכבת הפשטה סטנדרטית.
RAG pipeline מובנה
הזינו קובצי PDF, וויקיז ומסמכים לתוך מאגרי וקטור סמנטיים כך שסוכנים יאתרו קונטקסט מדויק ומבוסס באופן אוטומטי.
אינטגרציות כלי MCP
הרחיבו את יכולות הסוכן באמצעות שרתי Model Context Protocol המתחברים לממשקי API חיצוניים, למסדי נתונים ולכלי אוטומציה.
בקרת גישה למפעל
נהלו משתמשים עם הרשאות מבוססות תפקידים, SSO באמצעות OIDC, OAuth2, LDAP ו-SAML, ושטחי עבודה מבודדים מרובי דיירים.
תזמור לולאת אייג'נט
הגדירו תהליכי עבודה מרובי שלבים של סוכנים עם לולאות קריאה לכלי, לוגיקת ניסיון חוזר ורישום ביקורת עבור אמינות ברמת ייצור.
למה להריץ את Open Agent על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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