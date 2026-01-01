Open Agent היא פלטפורמת סוכן AI באירוח עצמי, מוכנה לייצור, המחברת מודלי שפה גדולים עם הנתונים והכלים שלכם. היא תומכת ביותר מ-28 ספקי מודלים באמצעות ממשק אחיד, והופכת מסמכים, ויקיז ומסדי נתונים לבסיסי ידע RAG הניתנים לחיפוש, המבססים את הסוכנים שלכם בהקשר מדויק.

פריסת Open Agent ב-VPS שלכם שומרת על שיחות רגישות ומסמכים קנייניים מחוץ לתשתית צד שלישי. בקרת גישה מבוססת תפקידים, שילוב SSO וסביבות עבודה מרובות דיירים הופכים אותה למתאימה לצוותים וארגונים הזקוקים לממשל מבלי לוותר על גמישות.