התקינו את Marimo בלחיצה אחת.
מחברת Python ריאקטיבית עם הפעלה מחדש אוטומטית של תאים, תמיכה ב-SQL, ופורמט קובץ Python טהור ידידותי ל-git.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Marimo
Marimo היא מחברת פייתון מהדור הבא, הפותרת את בעיות המצב הנסתר של מחברות Jupyter המסורתיות. היא עוקבת אוטומטית אחר תלויות בין תאים ומריצה מחדש באופן ריאקטיבי תאים תלויים כאשר ערכים משתנים, כך שהמחברת שלכם תמיד משקפת את המצב הנוכחי של הנתונים. מחברות נשמרות כקובצי .py רגילים — ניתנות לשליטה מלאה בגרסאות, ניתנות לבדיקה בבקשות משיכה, וניתנות להרצה כסקריפטים רגילים של פייתון או נפרסות כאפליקציות ווב עצמאיות.
אירוח עצמי של Marimo על ה-VPS שלכם מעניק לצוות שלכם סביבת מחברת קבועה וזמינה תמיד, נגישה מכל דפדפן, עם תמיכת SQL מותקנת מראש לשאילתות במסדי נתונים באותו שרת, ואימות מבוסס אסימונים כדי לשמור על פרטיות הניתוח.
פיצ'רים עיקריים של Marimo
ביצוע ריאקטיבי
תאים מופעלים מחדש באופן אוטומטי כאשר התלויות שלהם משתנות, ומבטלים באגים של מצב מיושן שהופכים מחברות מסורתיות לבלתי אמינות.
פורמט תואם Git
מחברות מאוחסנות כקובצי Python טהורים, מה שהופך אותן לניתנות להשוואה, לסקירה ב-PRs, ולהרצה משורת הפקודה.
תמיכת SQL מובנית
שאילתות במסדי נתונים וב-dataframes עם SQL ישירות בתוך מחברות, ללא ספריות או הגדרות נוספות.
אלמנטים אינטראקטיביים של UI
הוסיפו מחוונים, תפריטים נפתחים, טבלאות, ווידג'טים אינטראקטיביים אחרים כדי להפוך מחברות ניתוח ליישומי אינטרנט שניתנים לשיתוף.
עורך מודרני
השלמה אוטומטית, עיצוב, הדגשת שגיאות, ו-מציג Dataframe הופכים את כתיבת וניפוי השגיאות של Python למהירים יותר.
למה להריץ את Marimo על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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