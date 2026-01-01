Marimo היא מחברת פייתון מהדור הבא, הפותרת את בעיות המצב הנסתר של מחברות Jupyter המסורתיות. היא עוקבת אוטומטית אחר תלויות בין תאים ומריצה מחדש באופן ריאקטיבי תאים תלויים כאשר ערכים משתנים, כך שהמחברת שלכם תמיד משקפת את המצב הנוכחי של הנתונים. מחברות נשמרות כקובצי .py רגילים — ניתנות לשליטה מלאה בגרסאות, ניתנות לבדיקה בבקשות משיכה, וניתנות להרצה כסקריפטים רגילים של פייתון או נפרסות כאפליקציות ווב עצמאיות.

אירוח עצמי של Marimo על ה-VPS שלכם מעניק לצוות שלכם סביבת מחברת קבועה וזמינה תמיד, נגישה מכל דפדפן, עם תמיכת SQL מותקנת מראש לשאילתות במסדי נתונים באותו שרת, ואימות מבוסס אסימונים כדי לשמור על פרטיות הניתוח.