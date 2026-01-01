התקנת Visual Studio Code Server בלחיצה אחת.
הריצו את VS Code באופן מלא בדפדפן שלכם מכל מקום עם הרחבות, ניפוי באגים, Git, וטרמינל מובנה.
בחרו תוכנית VPS עבור Visual Studio Code Server
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server מנגיש את סביבת הפיתוח המלאה של VS Code לכל דפדפן. גשו להרחבות שלכם, ל-IntelliSense, לטרמינל המובנה, לכלי Git ולדיבאגר מכל מכשיר, בלי להתקין תוכנה מקומית — סביבת הפיתוח שלכם נמצאת על ה-VPS שלכם ותמיד מוכנה.
אירוח עצמי של VS Code Server על VPS מאפשר שפרויקטים ותצורות יישמרו בין סשנים ויהיו נגישים מכל מכונה. סביבת השרת הפועלת תמיד אידיאלית עבור תכנות בזוגות דרך האינטרנט, תהליכי עבודה של פיתוח בענן, או קידוד ממכשירים שבהם התקנת VS Code אינה מעשית.
פיצ'רים עיקריים של Visual Studio Code Server
VS Code מלא בדפדפן
קבלו גישה לחוויית VS Code המלאה, כולל הרחבות, ערכות נושא, קיצורי מקלדת והגדרות, מכל לשונית דפדפן.
תמיכה בהרחבות
התקינו והריצו הרחבות VS Code בצד השרת, כולל שרתי שפה, לינטרים, פורמטרים ודיבאגרים.
מסוף משולב
הפעילו פקודות Shell, בנו כלים וסקריפטים ישירות במסוף הדפדפן המחובר לסביבת ה-VPS שלכם.
אינטגרציה של Git
לנהל מאגרים, ליצור קומיטים, לסקור שינויים ולטפל בהתנגשויות מיזוג באמצעות כלי ה-Git המובנים של VS Code.
סביבת עבודה מתמשכת
פרויקטים, הגדרות ותוספים נשמרים בין סשנים ב-VPS שלכם, כך שתוכלו להמשיך בדיוק מאיפה שהפסקתם.
למה להריץ את Visual Studio Code Server על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.