Visual Studio Code Server מנגיש את סביבת הפיתוח המלאה של VS Code לכל דפדפן. גשו להרחבות שלכם, ל-IntelliSense, לטרמינל המובנה, לכלי Git ולדיבאגר מכל מכשיר, בלי להתקין תוכנה מקומית — סביבת הפיתוח שלכם נמצאת על ה-VPS שלכם ותמיד מוכנה.

אירוח עצמי של VS Code Server על VPS מאפשר שפרויקטים ותצורות יישמרו בין סשנים ויהיו נגישים מכל מכונה. סביבת השרת הפועלת תמיד אידיאלית עבור תכנות בזוגות דרך האינטרנט, תהליכי עבודה של פיתוח בענן, או קידוד ממכשירים שבהם התקנת VS Code אינה מעשית.