Adminer הוא כלי לניהול מסדי נתונים בקובץ PHP יחיד, המספק יכולות ניהול מקיפות על פני 11+ מערכות מסדי נתונים – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB ועוד – באמצעות ממשק ווב מאוחד אחד. נוצר במקור כחלופה קלה יותר ל-phpMyAdmin, הוא אינו דורש התקנה מורכבת ומוכן לשימוש מיד לאחר הפריסה.

למרות טביעת הרגל המינימלית שלו, Adminer מכסה את מגוון פעולות מסד הנתונים המלא: עיון ועריכת רשומות, הרצת שאילתות SQL עם הדגשת תחביר, ניהול משתמשים והרשאות, ייבוא וייצוא נתונים, וצפייה ביחסי סכמה. העיצוב הנקי שלו הופך אותו לשימושי באותה מידה לניפוי באגים מהיר במהלך פיתוח ולניהול שגרתי בסביבות ייצור.