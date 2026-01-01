פרוסו Adminer בלחיצה אחת.
כלי קל משקל ועשיר בתכונות לניהול מסדי נתונים, התומך ב-MySQL, PostgreSQL, SQLite, ובעוד 8 מערכות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Adminer
Adminer הוא כלי לניהול מסדי נתונים בקובץ PHP יחיד, המספק יכולות ניהול מקיפות על פני 11+ מערכות מסדי נתונים – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB ועוד – באמצעות ממשק ווב מאוחד אחד. נוצר במקור כחלופה קלה יותר ל-phpMyAdmin, הוא אינו דורש התקנה מורכבת ומוכן לשימוש מיד לאחר הפריסה.
למרות טביעת הרגל המינימלית שלו, Adminer מכסה את מגוון פעולות מסד הנתונים המלא: עיון ועריכת רשומות, הרצת שאילתות SQL עם הדגשת תחביר, ניהול משתמשים והרשאות, ייבוא וייצוא נתונים, וצפייה ביחסי סכמה. העיצוב הנקי שלו הופך אותו לשימושי באותה מידה לניפוי באגים מהיר במהלך פיתוח ולניהול שגרתי בסביבות ייצור.
פיצ'רים עיקריים של Adminer
יותר מ-11 מערכות מסדי נתונים
נהלו MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB ועוד מממשק אחד, ובכך מבטלים את הצורך לתחזק כלים נפרדים לכל סוג מסד נתונים.
פריסה מיידית
ארוז כקובץ PHP יחיד ללא תלויות מעבר לשרת אינטרנט, Adminer נגיש מיד לאחר ההשקה ללא תקורה של תצורה כלל.
עורך שאילתות SQL
מאפשר לבצע שאילתות SQL מותאמות אישית עם הדגשת תחביר ותוצאות מובנות, מה שהופך את בדיקת הנתונים, ניפוי השגיאות בשאילתות או ביצוע העברות חד-פעמיות לפשוטים.
ייבוא וייצוא
ייבאו וייצאו נתונים בפורמטים SQL ו-CSV לגיבויים, העברות ושיתוף נתונים עם כלים חיצוניים או חברי צוות.
ניהול משתמשים והרשאות
צרו, שנו והסירו משתמשי מסד נתונים והרשאותיהם ישירות מממשק המשתמש של האינטרנט, ובכך מבטלים את הצורך בגישה דרך שורת הפקודה במהלך שינויים שגרתיים בבקרת גישה.
למה להריץ את Adminer על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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