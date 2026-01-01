עד 69% הנחה עבור Adminer

פרוסו Adminer בלחיצה אחת.

כלי קל משקל ועשיר בתכונות לניהול מסדי נתונים, התומך ב-MySQL, PostgreSQL, SQLite, ובעוד 8 מערכות.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Adminer בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Adminer

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Adminer

Adminer הוא כלי לניהול מסדי נתונים בקובץ PHP יחיד, המספק יכולות ניהול מקיפות על פני 11+ מערכות מסדי נתונים – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB ועוד – באמצעות ממשק ווב מאוחד אחד. נוצר במקור כחלופה קלה יותר ל-phpMyAdmin, הוא אינו דורש התקנה מורכבת ומוכן לשימוש מיד לאחר הפריסה.

למרות טביעת הרגל המינימלית שלו, Adminer מכסה את מגוון פעולות מסד הנתונים המלא: עיון ועריכת רשומות, הרצת שאילתות SQL עם הדגשת תחביר, ניהול משתמשים והרשאות, ייבוא וייצוא נתונים, וצפייה ביחסי סכמה. העיצוב הנקי שלו הופך אותו לשימושי באותה מידה לניפוי באגים מהיר במהלך פיתוח ולניהול שגרתי בסביבות ייצור.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Adminer

יותר מ-11 מערכות מסדי נתונים

נהלו MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB ועוד מממשק אחד, ובכך מבטלים את הצורך לתחזק כלים נפרדים לכל סוג מסד נתונים.

פריסה מיידית

ארוז כקובץ PHP יחיד ללא תלויות מעבר לשרת אינטרנט, Adminer נגיש מיד לאחר ההשקה ללא תקורה של תצורה כלל.

עורך שאילתות SQL

מאפשר לבצע שאילתות SQL מותאמות אישית עם הדגשת תחביר ותוצאות מובנות, מה שהופך את בדיקת הנתונים, ניפוי השגיאות בשאילתות או ביצוע העברות חד-פעמיות לפשוטים.

ייבוא וייצוא

ייבאו וייצאו נתונים בפורמטים SQL ו-CSV לגיבויים, העברות ושיתוף נתונים עם כלים חיצוניים או חברי צוות.

ניהול משתמשים והרשאות

צרו, שנו והסירו משתמשי מסד נתונים והרשאותיהם ישירות מממשק המשתמש של האינטרנט, ובכך מבטלים את הצורך בגישה דרך שורת הפקודה במהלך שינויים שגרתיים בבקרת גישה.

למה להריץ את Adminer על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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