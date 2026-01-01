פריסת 1Backend בלחיצה אחת.
פלטפורמה באחסון עצמי לבניית יישומי AI עם מיקרו-שירותים ומיקרו-פרונטאנדים סקלאביליים.
בחרו תוכנית VPS עבור 1Backend
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם 1Backend
1Backend היא פלטפורמת קוד פתוח לשליחת יישומי AI כמיקרו-שירותים ומיקרו-פרונטאנדים ניתנים להרכבה, הכל ממישור בקרה אחד באירוח עצמי. היא מאגדת ניהול משתמשים, הרשאות, סודות, תצורה, ניתוב, אחסון קבצים ושירות מודל AI, כך שצוותים יכולים להתמקד בלוגיקת היישום במקום לחבר תשתיות יחד.
אירוח עצמי של 1Backend ב-VPS שלכם שומר על פרומפטים, משקלי מודל, סודות ונתוני לקוחות בתוך תשתית שאתם שולטים בה. שירותים מובנים מפעילים LLMs מקומיים וקונטיינרים של stable diffusion לפי דרישה, ומספקים לכם בקאנד מוכן לייצור עבור מוצרי AI ללא נעילת ספק לפי טוקן.
פיצ'רים עיקריים של 1Backend
סביבת ריצה של מיקרו-שירותי AI
הפעלה ותזמור של קונטיינרי AI — כולל LLMs מקומיים ומודלי תמונה — ישירות מהבקאנד ללא צורך במתזמר חיצוני.
זהות מובנית
חשבונות משתמשים, תפקידים, הרשאות, ארגונים ו-API keys מגיעים מובנים, כך שכל שירות חדש יורש אימות באופן אוטומטי.
סודות והגדרות
אחסון סודות מוצפן ושירותי תצורה לכל אפליקציה שומרים מפתחות API והגדרות מחוץ לקוד ולבקרת גרסאות.
אחסון Microfrontend
לשרת מספר ממשקי קצה דרך שכבת ניתוב אחת, המאפשרת לצוותים עצמאיים לשלוח מודולי ממשק משתמש (UI) מבלי לבנות מחדש את כל האפליקציה.
מניפסטים של Bootstrap
הגדירו נתיבים, הרשאות, תצורות וסודות במניפסטים של YAML עבור פריסות תשתית כקוד ניתנות לשחזור בסביבות שונות.
למה להריץ את 1Backend על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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