1Backend היא פלטפורמת קוד פתוח לשליחת יישומי AI כמיקרו-שירותים ומיקרו-פרונטאנדים ניתנים להרכבה, הכל ממישור בקרה אחד באירוח עצמי. היא מאגדת ניהול משתמשים, הרשאות, סודות, תצורה, ניתוב, אחסון קבצים ושירות מודל AI, כך שצוותים יכולים להתמקד בלוגיקת היישום במקום לחבר תשתיות יחד.

אירוח עצמי של 1Backend ב-VPS שלכם שומר על פרומפטים, משקלי מודל, סודות ונתוני לקוחות בתוך תשתית שאתם שולטים בה. שירותים מובנים מפעילים LLMs מקומיים וקונטיינרים של stable diffusion לפי דרישה, ומספקים לכם בקאנד מוכן לייצור עבור מוצרי AI ללא נעילת ספק לפי טוקן.