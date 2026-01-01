התקינו את Alexandrie בלחיצה אחת.
בסיס ידע באירוח עצמי עם Markdown מורחב, חיפוש טקסט מלא, והרשאות מפורטות לכל מסמך.
בחרו תוכנית VPS עבור Alexandrie
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Alexandrie
Alexandrie היא פלטפורמת בסיס ידע ותיעוד באחסון-עצמי, שנבנתה עם Go ו-Nuxt 4. היא מספקת עורך Markdown עשיר עם ביטויי מתמטיקה של KaTeX, מיכלי קריאה צבעוניים, ומרכז פקודות לחיפוש טקסט מלא בכל המסמכים שלכם. מערכת הרשאות לפי מסמך בחמש רמות מאפשרת לכם לשמור חלק מההערות פרטיות, לשתף אחרות עם הצוות שלכם, ולפרסם דפים נבחרים באופן ציבורי — הכל מהתקנה אחת.
אירוח עצמי של Alexandrie שומר את המסמכים, ההערות והקבצים שהועלו על תשתית שאתם שולטים בה. אחסון האובייקטים המובנה התואם ל-S3 מטפל בהעלאות קבצים ללא שירות חיצוני, וגיבוי ושחזור בלחיצה אחת מאפשרים לכם לשמור על בסיס הידע המלא ללא ייצוא מסדי נתונים ידני.
פיצ'רים עיקריים של Alexandrie
עורך Markdown מורחב
כתבו עם ביטויי מתמטיקה של KaTeX, קונטיינרים צבעוניים של Callout, והטמעות עשירות באמצעות עורך CodeMirror 6 שתוכנן עבור תיעוד מובנה.
הרשאות בחמש רמות
הקצו רמות גישה מדויקות לכל מסמך — מפרטי לחלוטין ועד לקריאה ציבורית — כך שאותה התקנה משרתת פתקים אישיים, וויקי צוות ומסמכים ציבוריים בו-זמנית.
חיפוש פקודות בטקסט מלא
מרכז פקודות מונחה מקלדת מחפש באופן מיידי בכל המסמכים שלכם, מה שהופך מאגרי ידע גדולים לניתנים לניווט ללא עיון ידני בתיקיות.
אחסון קבצים מובנה
אחסון אובייקטים משולב תואם S3 מטפל בהעלאות קבצים ובקבצי מדיה מצורפים ללא צורך בשירות אחסון חיצוני או חשבון CDN.
SSO ו-OIDC התחברות
התחברו באמצעות Google, GitHub, Microsoft או Discord דרך OIDC, ובכך מבטלים את הצורך לנהל חשבונות משתמש נפרדים עבור כל חבר צוות.
למה להריץ את Alexandrie על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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