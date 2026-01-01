Alexandrie היא פלטפורמת בסיס ידע ותיעוד באחסון-עצמי, שנבנתה עם Go ו-Nuxt 4. היא מספקת עורך Markdown עשיר עם ביטויי מתמטיקה של KaTeX, מיכלי קריאה צבעוניים, ומרכז פקודות לחיפוש טקסט מלא בכל המסמכים שלכם. מערכת הרשאות לפי מסמך בחמש רמות מאפשרת לכם לשמור חלק מההערות פרטיות, לשתף אחרות עם הצוות שלכם, ולפרסם דפים נבחרים באופן ציבורי — הכל מהתקנה אחת.

אירוח עצמי של Alexandrie שומר את המסמכים, ההערות והקבצים שהועלו על תשתית שאתם שולטים בה. אחסון האובייקטים המובנה התואם ל-S3 מטפל בהעלאות קבצים ללא שירות חיצוני, וגיבוי ושחזור בלחיצה אחת מאפשרים לכם לשמור על בסיס הידע המלא ללא ייצוא מסדי נתונים ידני.