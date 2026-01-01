פרוסו WireGuard Easy בהתקנה בלחיצה אחת.
ניהול WireGuard VPN מבוסס אינטרנט עם יצירת לקוחות, קודי QR וסטטיסטיקות תעבורה בזמן אמת.
בחרו תוכנית VPS עבור WireGuard Easy
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם WireGuard Easy
WireGuard Easy היא ממשק ווב באירוח עצמי שהופך את הפריסה והניהול של שרת WireGuard VPN לפשוטים לכל רמת מיומנות. הוא מספק לוח בקרה ליצירת תצורות לקוח, יצירת קודי QR להתקנה בנייד, וניטור נתוני תעבורה בזמן אמת מבלי לגעת ב-WireGuard CLI.
אירוח עצמי של WireGuard Easy על VPS מעניק לכם שרת VPN פרטי בשליטתכם המלאה. הקריפטוגרפיה המודרנית של WireGuard ומודול הליבה הקל מספקים מנהרות מהירות ויעילות באופן משמעותי מ-OpenVPN או IPSec, וממשק המשתמש (UI) הופך את הוספה, השבתה או הסרה של לקוחות למיידית ללא צורך בהפעלה מחדש של השרת.
פיצ'רים עיקריים של WireGuard Easy
ניהול מבוסס אינטרנט
הוסיפו, אפשרו, נטרלו ומחקו לקוחות VPN מממשק דפדפן מבלי להשתמש בשורת הפקודה של WireGuard.
הגדרת קוד QR
צרו קודי QR עבור כל תצורת לקוח לסריקה באמצעות אפליקציית WireGuard לנייד להגדרת חיבור מיידית.
סטטיסטיקות תעבורה בזמן אמת
נטרו שימוש ברוחב פס לכל לקוח וחותמות זמן של מועד הצפייה האחרון מלוח הבקרה כדי לעקוב אחר פעילות VPN.
מנהרות **WireGuard** מהירות
הקריפטוגרפיה המודרנית של WireGuard ויישום ברמת הליבה מספקים מנהרות VPN מהירות ויעילות יותר מ-OpenVPN.
ייצוא הגדרות לקוח
הורידו קובצי תצורה של לקוח לכל מכשיר שתומך ב-WireGuard, כולל לקוחות למחשבים שולחניים, ניידים ונתבים.
למה להריץ את WireGuard Easy על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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