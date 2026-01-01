WireGuard Easy היא ממשק ווב באירוח עצמי שהופך את הפריסה והניהול של שרת WireGuard VPN לפשוטים לכל רמת מיומנות. הוא מספק לוח בקרה ליצירת תצורות לקוח, יצירת קודי QR להתקנה בנייד, וניטור נתוני תעבורה בזמן אמת מבלי לגעת ב-WireGuard CLI.

אירוח עצמי של WireGuard Easy על VPS מעניק לכם שרת VPN פרטי בשליטתכם המלאה. הקריפטוגרפיה המודרנית של WireGuard ומודול הליבה הקל מספקים מנהרות מהירות ויעילות באופן משמעותי מ-OpenVPN או IPSec, וממשק המשתמש (UI) הופך את הוספה, השבתה או הסרה של לקוחות למיידית ללא צורך בהפעלה מחדש של השרת.