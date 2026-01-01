עד 69% הנחה עבור Blender

Deploy Blender in one click installation.

Free and open-source 3D creation suite accessible from any browser via KasmVNC.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
Deploy Blender in one click installation.

בחרו תוכנית VPS עבור Blender

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Blender

Blender is the world's leading free and open-source 3D creation suite, covering the complete production pipeline — modeling, sculpting, rigging, animation, simulation, rendering, compositing, and video editing — in a single application. This template runs Blender inside a KasmVNC container, making the full desktop workspace available from any modern browser without installing anything locally.

Self-hosting Blender on a VPS means your projects, addons, and preferences persist across sessions and are reachable from any device. You can scale VPS resources to match demanding renders and keep large project files on server storage rather than syncing them between machines.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Blender

Full 3D Pipeline

Covers modeling, sculpting, rigging, animation, simulation, and compositing in one application, eliminating the need for multiple specialized tools.

Browser-Accessible Workspace

KasmVNC streams the Blender desktop to any browser, so you can work from a laptop, tablet, or underpowered machine using server-side compute.

Cycles and EEVEE Rendering

Choose between the physically accurate Cycles renderer or the real-time EEVEE engine depending on quality requirements and render time budgets.

Python Scripting API

Automate repetitive tasks, build custom tools, and drive batch render pipelines using Blender's comprehensive Python scripting interface.

Persistent Configuration

Addons, preferences, and project files are stored in a named volume so everything is exactly where you left it after container restarts or upgrades.

למה להריץ את Blender על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
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השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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