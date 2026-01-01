Deploy Blender in one click installation.
Free and open-source 3D creation suite accessible from any browser via KasmVNC.
בחרו תוכנית VPS עבור Blender
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Blender
Blender is the world's leading free and open-source 3D creation suite, covering the complete production pipeline — modeling, sculpting, rigging, animation, simulation, rendering, compositing, and video editing — in a single application. This template runs Blender inside a KasmVNC container, making the full desktop workspace available from any modern browser without installing anything locally.
Self-hosting Blender on a VPS means your projects, addons, and preferences persist across sessions and are reachable from any device. You can scale VPS resources to match demanding renders and keep large project files on server storage rather than syncing them between machines.
פיצ'רים עיקריים של Blender
Full 3D Pipeline
Covers modeling, sculpting, rigging, animation, simulation, and compositing in one application, eliminating the need for multiple specialized tools.
Browser-Accessible Workspace
KasmVNC streams the Blender desktop to any browser, so you can work from a laptop, tablet, or underpowered machine using server-side compute.
Cycles and EEVEE Rendering
Choose between the physically accurate Cycles renderer or the real-time EEVEE engine depending on quality requirements and render time budgets.
Python Scripting API
Automate repetitive tasks, build custom tools, and drive batch render pipelines using Blender's comprehensive Python scripting interface.
Persistent Configuration
Addons, preferences, and project files are stored in a named volume so everything is exactly where you left it after container restarts or upgrades.
למה להריץ את Blender על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.