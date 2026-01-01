פרוס את ה-Anki Sync Server המשופר בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת סנכרון Anki באחסון עצמי, עם חשבונות מרובי משתמשים, גיבויים אוטומטיים, ולוח מחוונים אינטרנטי מובנה.
בחרו תוכנית VPS עבור Anki Sync Server Enhanced
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced הוא דימוי Docker מוכן לייצור המארח את פרוטוקול הסנכרון הרשמי של Anki ב-VPS הפרטי שלכם, ומאפשר לכם לסנכרן חפיסות כרטיסיות בין מחשבים שולחניים, AnkiDroid ו-AnkiMobile מבלי להיות תלויים ב-AnkiWeb. הוא בנוי מקוד המקור הרשמי של Anki ועוקב באופן אוטומטי אחר כל גרסת שחרור במעלה הזרם.
אירוח עצמי שומר כל כרטיס, היסטוריית חזרות וקובץ מדיה בשליטתכם. תמיכה בריבוי משתמשים, גיבויים מתוזמנים עם העלאה אופציונלית ל-S3, מדדי Prometheus, fail2ban, הגבלת קצב ולוח מחוונים של סטטוס מסופקים בקונטיינר יחיד — אין צורך בבסיס נתונים נפרד או בשירותים חיצוניים.
פיצ'רים עיקריים של Anki Sync Server Enhanced
סנכרון ריבוי משתמשים
אחסנו עד 99 לומדים עצמאיים ב-VPS אחד, לכל אחד מהם אישורים משלו ואחסון אוספים מבודד.
גיבויים אוטומטיים
ארכיונים יומיים של כל האוסף עם שמירה הניתנת להגדרה ואפשרות העלאה ל-S3, ל-MinIO, או ל-Garage עבור עותקים מחוץ לאתר.
לוח מחוונים מובנה
ממשק האינטרנט מציג במבט חטוף את מצב השרת, נפח הנתונים לכל משתמש, זמני סנכרון אחרונים, היסטוריית גיבויים ויומנים חיים.
מדדי Prometheus
חושף פעולות סנכרון, שיעורי הצלחה של אימות, נפח נתונים וזמן פעולה רציפה עבור לוחות מחוונים של Grafana וצינורות התראות.
אבטחה מחוזקת
שילוב Fail2ban, הגבלת קצב בקשות ותמיכה בסיסמאות מגובבות מגנים על נקודת הקצה שלך מפני התקפות ברוט-פורס.
למה להריץ את Anki Sync Server Enhanced על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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