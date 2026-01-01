Anki Sync Server Enhanced הוא דימוי Docker מוכן לייצור המארח את פרוטוקול הסנכרון הרשמי של Anki ב-VPS הפרטי שלכם, ומאפשר לכם לסנכרן חפיסות כרטיסיות בין מחשבים שולחניים, AnkiDroid ו-AnkiMobile מבלי להיות תלויים ב-AnkiWeb. הוא בנוי מקוד המקור הרשמי של Anki ועוקב באופן אוטומטי אחר כל גרסת שחרור במעלה הזרם.

אירוח עצמי שומר כל כרטיס, היסטוריית חזרות וקובץ מדיה בשליטתכם. תמיכה בריבוי משתמשים, גיבויים מתוזמנים עם העלאה אופציונלית ל-S3, מדדי Prometheus, fail2ban, הגבלת קצב ולוח מחוונים של סטטוס מסופקים בקונטיינר יחיד — אין צורך בבסיס נתונים נפרד או בשירותים חיצוניים.