פרוסו את Defguard בהתקנה בלחיצה אחת.
ניהול גישה באפס אמון בקוד פתוח עם אימות רב-שלבי מובנה של WireGuard ו-OpenID Connect מובנה.
בחרו תוכנית VPS עבור Defguard
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Defguard
Defguard היא פלטפורמת ניהול גישה באפס אמון (Zero-Trust) ברמה ארגונית, הבנויה סביב WireGuard, הפתרון היחיד שמוסיף אימות רב-גורמי (MFA) אמיתי ישירות למנהרת ה-VPN במקום לעטוף אותה בשער יישומים נפרד. רכיב הליבה המצורף לתבנית זו מפעיל את ממשק הניהול מבוסס האינטרנט, ספק הזהויות OpenID Connect, רישום משתמשים, תצורת ACL, ואת מישור הבקרה gRPC שמניע שערים מרוחקים ולקוחות שולחניים.
אירוח עצמי של Defguard ב-VPS שלכם משאיר ספריות משתמשים, מפתחות חומרה, יומני ביקורת ומפתחות חתימה של OpenID בשליטתכם המלאה. הוסיפו צמתי שער (gateway nodes) של Defguard בכל מקום ברשת שלכם כדי לסיים מנהרות WireGuard, בעוד שהליבה נשארת כמקור האמת היחיד עבור זהויות, התקנים ומדיניות גישה.
פיצ'רים עיקריים של Defguard
WireGuard עם MFA
אכפו גורמי אימות שניים מסוג TOTP, אימייל או מפתח חומרה ישירות על כל חיבור WireGuard, במקום להסתמך על שער גישה נפרד.
OpenID Connect מובנה
ספק זהויות OIDC מובנה מאפשר ל-Defguard להנפיק אסימוני SSO עבור היישומים האחרים שלך מבלי לפרוס את Keycloak או ספק זהויות (IdP) של צד שלישי.
הרשמת משתמש מרחוק
תהליך הרשמה מודרך מאפשר קליטת משתמשים חדשים, הגדרת סיסמאות, הקצאת מכשירים והגדרת לקוח שולחן העבודה באופן אוטומטי.
ACLs ו-כללי חומת אש
הגדירו פילוח רשת ומדיניות גישה לכל משתמש שחלות על שערי Linux ו-FreeBSD/OPNsense בזמן אמת.
LDAP ו-AD סנכרון
סנכרון דו-כיווני עם Active Directory ו-LDAP שומר על עקביות של משתמשים, קבוצות וחברות בקבוצות בין מערכות.
הקצאת YubiKey
הקצו מפתחות חומרה של Yubico עבור SSH, GPG ו-OpenPGP ישירות מקונסולת הניהול של Defguard.
למה להריץ את Defguard על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.