Defguard היא פלטפורמת ניהול גישה באפס אמון (Zero-Trust) ברמה ארגונית, הבנויה סביב WireGuard, הפתרון היחיד שמוסיף אימות רב-גורמי (MFA) אמיתי ישירות למנהרת ה-VPN במקום לעטוף אותה בשער יישומים נפרד. רכיב הליבה המצורף לתבנית זו מפעיל את ממשק הניהול מבוסס האינטרנט, ספק הזהויות OpenID Connect, רישום משתמשים, תצורת ACL, ואת מישור הבקרה gRPC שמניע שערים מרוחקים ולקוחות שולחניים.

אירוח עצמי של Defguard ב-VPS שלכם משאיר ספריות משתמשים, מפתחות חומרה, יומני ביקורת ומפתחות חתימה של OpenID בשליטתכם המלאה. הוסיפו צמתי שער (gateway nodes) של Defguard בכל מקום ברשת שלכם כדי לסיים מנהרות WireGuard, בעוד שהליבה נשארת כמקור האמת היחיד עבור זהויות, התקנים ומדיניות גישה.