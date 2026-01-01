עד 69% הנחה עבור Defguard

פרוסו את Defguard בהתקנה בלחיצה אחת.

ניהול גישה באפס אמון בקוד פתוח עם אימות רב-שלבי מובנה של WireGuard ו-OpenID Connect מובנה.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו את Defguard בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Defguard

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Defguard

Defguard היא פלטפורמת ניהול גישה באפס אמון (Zero-Trust) ברמה ארגונית, הבנויה סביב WireGuard, הפתרון היחיד שמוסיף אימות רב-גורמי (MFA) אמיתי ישירות למנהרת ה-VPN במקום לעטוף אותה בשער יישומים נפרד. רכיב הליבה המצורף לתבנית זו מפעיל את ממשק הניהול מבוסס האינטרנט, ספק הזהויות OpenID Connect, רישום משתמשים, תצורת ACL, ואת מישור הבקרה gRPC שמניע שערים מרוחקים ולקוחות שולחניים.

אירוח עצמי של Defguard ב-VPS שלכם משאיר ספריות משתמשים, מפתחות חומרה, יומני ביקורת ומפתחות חתימה של OpenID בשליטתכם המלאה. הוסיפו צמתי שער (gateway nodes) של Defguard בכל מקום ברשת שלכם כדי לסיים מנהרות WireGuard, בעוד שהליבה נשארת כמקור האמת היחיד עבור זהויות, התקנים ומדיניות גישה.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Defguard

WireGuard עם MFA

אכפו גורמי אימות שניים מסוג TOTP, אימייל או מפתח חומרה ישירות על כל חיבור WireGuard, במקום להסתמך על שער גישה נפרד.

OpenID Connect מובנה

ספק זהויות OIDC מובנה מאפשר ל-Defguard להנפיק אסימוני SSO עבור היישומים האחרים שלך מבלי לפרוס את Keycloak או ספק זהויות (IdP) של צד שלישי.

הרשמת משתמש מרחוק

תהליך הרשמה מודרך מאפשר קליטת משתמשים חדשים, הגדרת סיסמאות, הקצאת מכשירים והגדרת לקוח שולחן העבודה באופן אוטומטי.

ACLs ו-כללי חומת אש

הגדירו פילוח רשת ומדיניות גישה לכל משתמש שחלות על שערי Linux ו-FreeBSD/OPNsense בזמן אמת.

LDAP ו-AD סנכרון

סנכרון דו-כיווני עם Active Directory ו-LDAP שומר על עקביות של משתמשים, קבוצות וחברות בקבוצות בין מערכות.

הקצאת YubiKey

הקצו מפתחות חומרה של Yubico עבור SSH, GPG ו-OpenPGP ישירות מקונסולת הניהול של Defguard.

למה להריץ את Defguard על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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