CommaFeed הוא קורא RSS אישי מהיר וקל משקל שתוכנן במפורש על בסיס ממשק המשתמש המקורי של Google Reader — עם פריסת שלושה חלוניות, קיצורי מקלדת, סימון פידים מיידי, ייבוא/ייצוא OPML, ודגש על מהירות על פני עומס תכונות. הוא כתוב ב-Java/Quarkus, פועל כקובץ בינארי יחיד ועצמאי, ומאחסן הכל במסד נתונים H2 מוטמע, כך שהפריסה כולה היא קונטיינר אחד בתוספת ווליום אחד.

אירוח עצמי של CommaFeed על ה-VPS שלכם שומר את המנויים, מצב הקריאה והמאמרים המסומנים שלכם על תשתית שאתם שולטים בה, במקום למסור אותם לקורא פידים מבוסס SaaS. אפליקציות Android ו-iOS מקוריות מתחברות ישירות למופע שלכם דרך ה-API, OPML מאפשר לכם להעביר נתונים בחופשיות בין קוראי פידים, והמתזמן המובנה מרענן פידים ברקע ללא צורך בעובדים חיצוניים.