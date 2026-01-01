התקינו CommaFeed בלחיצה אחת.
קורא RSS אישי באירוח עצמי בהשראת Google Reader, עם קיצורי מקלדת, אפליקציות מובייל ועיצוב נקי בעל שלושה חלונות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם CommaFeed
CommaFeed הוא קורא RSS אישי מהיר וקל משקל שתוכנן במפורש על בסיס ממשק המשתמש המקורי של Google Reader — עם פריסת שלושה חלוניות, קיצורי מקלדת, סימון פידים מיידי, ייבוא/ייצוא OPML, ודגש על מהירות על פני עומס תכונות. הוא כתוב ב-Java/Quarkus, פועל כקובץ בינארי יחיד ועצמאי, ומאחסן הכל במסד נתונים H2 מוטמע, כך שהפריסה כולה היא קונטיינר אחד בתוספת ווליום אחד.
אירוח עצמי של CommaFeed על ה-VPS שלכם שומר את המנויים, מצב הקריאה והמאמרים המסומנים שלכם על תשתית שאתם שולטים בה, במקום למסור אותם לקורא פידים מבוסס SaaS. אפליקציות Android ו-iOS מקוריות מתחברות ישירות למופע שלכם דרך ה-API, OPML מאפשר לכם להעביר נתונים בחופשיות בין קוראי פידים, והמתזמן המובנה מרענן פידים ברקע ללא צורך בעובדים חיצוניים.
פיצ'רים עיקריים של CommaFeed
גוגל Reader UI
פריסת שלושה חלוניות עם רשימת פידים, רשימת פריטים ותצוגת קריאה — בתוספת קיצורי מקלדת מלאים (j/k/v/m) לניווט מהיר שמשתמשי RSS ותיקים מזהים באופן מיידי.
ייבוא/ייצוא OPML
העבירו את המנויים שלכם פנימה והחוצה באמצעות OPML סטנדרטי, כך תשמרו על הבעלות על הרגלי הקריאה שלכם ותוכלו להחליף קוראים בכל עת.
אפליקציות ניידות מקומיות
אפליקציות נלוות חינמיות לאנדרואיד ו-iOS מתחברות להתקנה העצמאית שלכם באמצעות ה-API, כדי שתוכלו לקרוא בדרכים מבלי לחשוף נתונים לצד שלישי.
מסד נתונים H2 מוטמע
מסד נתונים H2 בקובץ יחיד אינו דורש שרת מסד נתונים נפרד — גבו את הנתונים שלכם על ידי העתקת תיקייה אחת, ושחזרו על ידי החזרתה.
רענון פיד ברקע
מתזמן מובנה מרענן אלפי פידים ברקע עם מרווחי זמן אדפטיביים, אין צורך ב-Celery או בעובדים חיצוניים.
למה להריץ את CommaFeed על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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