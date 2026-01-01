פרוסו MLflow בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח למעקב אחר ניסויי ML, ניהול מודלים וניטור יישומי LLM בפרודקשן.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MLflow
MLflow היא פלטפורמת הנדסת AI בקוד פתוח הגדולה ביותר, עם למעלה מ-60 מיליון הורדות חודשיות. היא מכסה את מחזור החיים המלא של למידת מכונה: תיעוד פרמטרים ומדדים של ניסויים, השוואת הרצות בין תצורות שונות, רישום מודלים לפריסה, וניהול התקדמותם בסביבות Staging ו-Production. נתמכת באופן טבעי על ידי PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain, ועשרות פריימוורקים נוספים של ML באמצעות autologging, היא דורשת שינויי קוד מינימליים לאימוץ.
גרסה 3 מרחיבה את MLflow לעידן ה-LLM עם מעקב מבוזר מבוסס OpenTelemetry עבור סוכנים וקריאות LLM, הערכה שיטתית עם למעלה מ-50 שופטים מובנים, רישום פרומפטים עם מעקב שושלת מלא, ו-AI Gateway שמנתב תעבורה בין OpenAI, Anthropic, וספקים אחרים עם הגבלת קצב ובקרות עלויות. אחסון עצמי שומר את כל העקבות, הארטיפקטים ומטא-הנתונים של המודלים על תשתית שאתם שולטים בה.
פיצ'רים עיקריים של MLflow
מעקב ניסויים
תעדו פרמטרים, מדדים, תגיות וארטיפקטים עבור כל הרצת אימון. השוו ניסויים זה לצד זה כדי לזהות את תצורת המודל הטובה ביותר.
מאגר מודלים
נהלו באופן מרכזי מודלי למידת מכונה בסביבות ביניים וייצור, עם היסטוריית גרסאות, תהליכי אישור ובקרות גישה ברמת הצוות.
LLM ו-Agent Tracing
לכדו מעקבים מלאים מבוססי OpenTelemetry של כל קריאת LLM ושלב סוכן. בצעו דיבוג של זמן אחזור, עלויות אסימונים ואיכות פלט בסביבת פרודקשן.
הערכת LLM
הריצו הערכות שיטתיות באמצעות 50+ מדדים מובנים ושופטי LLM. עקבו אחר נסיגות איכות לפני שהן מגיעות למשתמשי קצה.
מאגר פרומפטים
ניהול גרסאות, בדיקה ופריסה של פרומפטים עם מעקב שושלת מלא. בצעו אופטימיזציה אוטומטית לפרומפטים באמצעות אלגוריתמים מתקדמים לשיפור ביצועי המשימות.
שער AI
לנתב בקשות LLM בין OpenAI, Anthropic וספקים אחרים דרך API מאוחד תואם OpenAI עם הגבלת קצב ובקרת עלויות.
למה להריץ את MLflow על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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