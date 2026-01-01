MLflow היא פלטפורמת הנדסת AI בקוד פתוח הגדולה ביותר, עם למעלה מ-60 מיליון הורדות חודשיות. היא מכסה את מחזור החיים המלא של למידת מכונה: תיעוד פרמטרים ומדדים של ניסויים, השוואת הרצות בין תצורות שונות, רישום מודלים לפריסה, וניהול התקדמותם בסביבות Staging ו-Production. נתמכת באופן טבעי על ידי PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain, ועשרות פריימוורקים נוספים של ML באמצעות autologging, היא דורשת שינויי קוד מינימליים לאימוץ.

גרסה 3 מרחיבה את MLflow לעידן ה-LLM עם מעקב מבוזר מבוסס OpenTelemetry עבור סוכנים וקריאות LLM, הערכה שיטתית עם למעלה מ-50 שופטים מובנים, רישום פרומפטים עם מעקב שושלת מלא, ו-AI Gateway שמנתב תעבורה בין OpenAI, Anthropic, וספקים אחרים עם הגבלת קצב ובקרות עלויות. אחסון עצמי שומר את כל העקבות, הארטיפקטים ומטא-הנתונים של המודלים על תשתית שאתם שולטים בה.