התקינו FitTrackee בלחיצה אחת.
מעקב פעילויות חוץ באירוח עצמי להעלאות GPX, מפות מסלולים וסטטיסטיקות אימונים לריצה, רכיבה על אופניים וטיולים רגליים.
בחרו תוכנית VPS עבור FitTrackee
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם FitTrackee
FitTrackee הוא עוקב פעילויות חוץ באירוח עצמי, שנבנה עבור רצים, רוכבי אופניים, מטיילים, וכל מי שמתעד עקבות GPX בשעון ספורט, טלפון או מכשיר GPS. העלו קבצי פעילות, דמיינו מסלולים על מפות אינטראקטיביות, וסקרו נתונים סטטיסטיים של מרחק, גובה, מהירות ומשך זמן — הכל על תשתית שבבעלותכם, ללא פלטפורמת כושר צד שלישי שאוספת את נתוני התנועה שלכם.
הפעלת FitTrackee על גבי VPS שומרת על היסטוריית האימונים, עקבות המיקום והרשומות האישיות שלכם פרטיים וניידים. תמיכה בריבוי משתמשים, REST API מתועד, נתוני מזג אוויר אופציונליים לכל אימון, ופדרציה מבוססת ActivityPub הופכים אותו לחלופה מעשית ל-Strava או Garmin Connect עבור יחידים, מועדונים קטנים וספורטאים מודעים לפרטיות.
פיצ'רים עיקריים של FitTrackee
העלאות קבצי GPX
ייבוא עקבות GPX משעוני ספורט, טלפונים ומכשירי GPS כדי לבנות ארכיון פרטי של כל פעילות בחוץ.
מפות מסלול אינטראקטיביות
דמיינו כל אימון על מפות מבוססות OpenStreetMap עם הפעלה חוזרת מלאה של המסלול, זום, ותצוגות מפורטות לפי קטע.
סטטיסטיקות פעילות
עקבו אחר מרחק, משך, עלייה בגובה, מהירות ממוצעת וקצב בכל האימונים המתועדים ובתקופות זמן.
תמיכה רב-ענפית
תעדו ריצה, רכיבה על אופניים, טיולים רגליים, סקי וענפי ספורט אחרים בחיק הטבע בציר זמן אחד עם סיכומים לכל ענף ספורט.
REST API ופדרציה
REST API מתועד ופדרציית ActivityPub אופציונלית מאפשרים לכם לתכנת אינטגרציות ולשתף פעילויות ברחבי הפדיברס.
בקרות פרטיות מרובות משתמשים
אחסנו חשבונות עבור בני משפחה, חברים, או חברי מועדון עם הגדרות נראות לפי פעילות ורישום מנוהל על ידי מנהל.
למה להריץ את FitTrackee על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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