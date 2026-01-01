FitTrackee הוא עוקב פעילויות חוץ באירוח עצמי, שנבנה עבור רצים, רוכבי אופניים, מטיילים, וכל מי שמתעד עקבות GPX בשעון ספורט, טלפון או מכשיר GPS. העלו קבצי פעילות, דמיינו מסלולים על מפות אינטראקטיביות, וסקרו נתונים סטטיסטיים של מרחק, גובה, מהירות ומשך זמן — הכל על תשתית שבבעלותכם, ללא פלטפורמת כושר צד שלישי שאוספת את נתוני התנועה שלכם.

הפעלת FitTrackee על גבי VPS שומרת על היסטוריית האימונים, עקבות המיקום והרשומות האישיות שלכם פרטיים וניידים. תמיכה בריבוי משתמשים, REST API מתועד, נתוני מזג אוויר אופציונליים לכל אימון, ופדרציה מבוססת ActivityPub הופכים אותו לחלופה מעשית ל-Strava או Garmin Connect עבור יחידים, מועדונים קטנים וספורטאים מודעים לפרטיות.