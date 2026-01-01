עד 69% הנחה עבור AdventureLog

פרוסו AdventureLog בהתקנה בלחיצה אחת.

מעקב נסיעות ומתכנן טיולים באחסון עצמי עם מפות אינטראקטיביות, מסלולי טיול ובעלות מלאה על הנתונים.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו AdventureLog בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור AdventureLog

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם AdventureLog

AdventureLog היא פלטפורמת ניהול נסיעות בקוד פתוח לתיעוד הרפתקאות עבר ותכנון טיולים עתידיים. היא נבנתה עם SvelteKit ו-Django עם תמיכה ב-PostGIS, ומשלבת מפת עולם אינטראקטיבית להצגת יעדים עם כלי תכנון טיולים מפורטים המכסים מסלולים רב-יומיים, טיסות, מקומות לינה ורשימות פעילויות.

בניגוד לאפליקציות נסיעות מסחריות המאחסנות את המסעות שלכם בשרתי צד שלישי, AdventureLog מאוחסנת באופן עצמאי לחלוטין – התמונות, היסטוריית המיקומים והערות הנסיעה האישיות שלכם נשארות על תשתית שבשליטתכם. תכונות שיתוף פעולה מאפשרות למשפחות ולקבוצות מטיילים לשתף תוכניות ולתעד זיכרונות יחד, בעוד שניתוחים עוקבים אחר מדינות שביקרו בהן וסטטיסטיקות חקר אזורי לאורך זמן.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של AdventureLog

מפת עולם אינטראקטיבית

דמיינו כל יעד שבו ביקרתם על מפת עולם, מה שיעניק לכם תמונה מיידית ומספקת עד כמה רחוק המסעות שלכם לקחו אתכם.

תכנון טיול רב-יומי

בנו מסלולי טיול שלמים הכוללים טיסות, מקומות לינה ופעילויות, מאורגנים יום אחר יום, כך שתכנון הטיול שלכם ירוכז במקום אחד במקום להיות מפוזר על פני גיליונות אלקטרוניים והערות.

תיעוד הרפתקאות עשיר

תעדו כל יעד עם תאריכים, תיאורים, דירוגים אישיים והעלאות תמונות, וצרו יומן מסע מפורט שגדל עם כל טיול.

אנליטיקה של נסיעות

עקבו אחר נתונים סטטיסטיים כמו מדינות שביקרתם בהן, אזורים שחקרתם, והמרחק הכולל שעברתם, והפכו את היסטוריית המסעות שלכם לאבני דרך אישיות ומשמעותיות.

טיולים שיתופיים

שתפו הרפתקאות ותכננו יחד טיולים עם בני משפחה או חברים למסע, תוך שמירה על תיאום בין כולם בנוגע למסלולים וזיכרונות, מבלי להסתמך על כלי תכנון קבוצתיים של צד שלישי.

למה להריץ את AdventureLog על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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