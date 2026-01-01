פרוסו AdventureLog בהתקנה בלחיצה אחת.
מעקב נסיעות ומתכנן טיולים באחסון עצמי עם מפות אינטראקטיביות, מסלולי טיול ובעלות מלאה על הנתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור AdventureLog
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם AdventureLog
AdventureLog היא פלטפורמת ניהול נסיעות בקוד פתוח לתיעוד הרפתקאות עבר ותכנון טיולים עתידיים. היא נבנתה עם SvelteKit ו-Django עם תמיכה ב-PostGIS, ומשלבת מפת עולם אינטראקטיבית להצגת יעדים עם כלי תכנון טיולים מפורטים המכסים מסלולים רב-יומיים, טיסות, מקומות לינה ורשימות פעילויות.
בניגוד לאפליקציות נסיעות מסחריות המאחסנות את המסעות שלכם בשרתי צד שלישי, AdventureLog מאוחסנת באופן עצמאי לחלוטין – התמונות, היסטוריית המיקומים והערות הנסיעה האישיות שלכם נשארות על תשתית שבשליטתכם. תכונות שיתוף פעולה מאפשרות למשפחות ולקבוצות מטיילים לשתף תוכניות ולתעד זיכרונות יחד, בעוד שניתוחים עוקבים אחר מדינות שביקרו בהן וסטטיסטיקות חקר אזורי לאורך זמן.
פיצ'רים עיקריים של AdventureLog
מפת עולם אינטראקטיבית
דמיינו כל יעד שבו ביקרתם על מפת עולם, מה שיעניק לכם תמונה מיידית ומספקת עד כמה רחוק המסעות שלכם לקחו אתכם.
תכנון טיול רב-יומי
בנו מסלולי טיול שלמים הכוללים טיסות, מקומות לינה ופעילויות, מאורגנים יום אחר יום, כך שתכנון הטיול שלכם ירוכז במקום אחד במקום להיות מפוזר על פני גיליונות אלקטרוניים והערות.
תיעוד הרפתקאות עשיר
תעדו כל יעד עם תאריכים, תיאורים, דירוגים אישיים והעלאות תמונות, וצרו יומן מסע מפורט שגדל עם כל טיול.
אנליטיקה של נסיעות
עקבו אחר נתונים סטטיסטיים כמו מדינות שביקרתם בהן, אזורים שחקרתם, והמרחק הכולל שעברתם, והפכו את היסטוריית המסעות שלכם לאבני דרך אישיות ומשמעותיות.
טיולים שיתופיים
שתפו הרפתקאות ותכננו יחד טיולים עם בני משפחה או חברים למסע, תוך שמירה על תיאום בין כולם בנוגע למסלולים וזיכרונות, מבלי להסתמך על כלי תכנון קבוצתיים של צד שלישי.
למה להריץ את AdventureLog על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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