AirTrail היא אפליקציית רשת קוד פתוח למעקב טיסות אישי המאפשרת לכם לתעד כל טיסה, לדמיין את המסלולים שלכם על מפה אינטראקטיבית ולחקור נתונים סטטיסטיים על היסטוריית הנסיעות שלכם. היא תומכת בייבוא נתוני טיסות משירותים פופולריים כמו MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt ו-JetLog, מה שמקל על בניית יומן טיסות מלא מהיום הראשון. תמיכה בריבוי משתמשים מאפשרת לכל בן משפחה לנהל יומן טיסות פרטי נפרד באותה התקנה.

אירוח עצמי של AirTrail על גבי VPS משלכם שומר על היסטוריית הנסיעות שלכם פרטית ובשליטתכם המלאה, ללא דמי מנוי וללא שירות צד שלישי השומר את הנתונים שלכם. המשתמש הראשון שנרשם מקבל באופן אוטומטי גישת בעלים.