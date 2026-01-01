התקינו AirTrail בהתקנה בלחיצה אחת.
יומן טיסות אישי בקוד פתוח לתיעוד, הדמיה וניתוח מסעות התעופה שלכם על מפת עולם אינטראקטיבית.
בחרו תוכנית VPS עבור AirTrail
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם AirTrail
AirTrail היא אפליקציית רשת קוד פתוח למעקב טיסות אישי המאפשרת לכם לתעד כל טיסה, לדמיין את המסלולים שלכם על מפה אינטראקטיבית ולחקור נתונים סטטיסטיים על היסטוריית הנסיעות שלכם. היא תומכת בייבוא נתוני טיסות משירותים פופולריים כמו MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt ו-JetLog, מה שמקל על בניית יומן טיסות מלא מהיום הראשון. תמיכה בריבוי משתמשים מאפשרת לכל בן משפחה לנהל יומן טיסות פרטי נפרד באותה התקנה.
אירוח עצמי של AirTrail על גבי VPS משלכם שומר על היסטוריית הנסיעות שלכם פרטית ובשליטתכם המלאה, ללא דמי מנוי וללא שירות צד שלישי השומר את הנתונים שלכם. המשתמש הראשון שנרשם מקבל באופן אוטומטי גישת בעלים.
פיצ'רים עיקריים של AirTrail
מפת עולם אינטראקטיבית
ראו כל טיסה משורטטת על מפת עולם עם קווי מסלול המחברים כל מוצא ויעד שביקרתם בהם.
ייבוא היסטוריית טיסות
ייבאו יומנים קיימים מ-MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog, ו-byAir כדי לאכלס את ההיסטוריה שלכם באופן מיידי.
סטטיסטיקות נסיעות
חקרו נתונים ופירוטים לפי מרחק טיסה, מדינות שבהן ביקרתם, שדות תעופה שבהם השתמשתם, חברות תעופה וזמן שביליתם באוויר.
תמיכה בריבוי משתמשים
שתפו מופע AirTrail אחד עם בני משפחה או חברים לטיול — כל משתמש שומר על יומן טיסה פרטי וסטטיסטיקות משלו.
שיתוף טיסות ציבורי
צרו קישור שניתן לשתף, כך שאחרים יוכלו לצפות במפת הטיסות האינטראקטיבית שלכם מבלי שיצטרכו חשבון.
למה להריץ את AirTrail על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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