Baby Buddy היא אפליקציה למעקב אחר תינוקות המתמקדת בפרטיות, המסייעת להורים ולמטפלים לתעד פעילויות יומיות, מדידות גדילה ומידע בריאותי עבור תינוקות. לוחות זמנים להאכלה, החלפות חיתולים, דפוסי שינה, מדידות משקל וגובה ורישומי תרופות – כולם נקלטים באמצעות ממשק אינטרנט אינטואיטיבי שתוכנן להזנה מהירה ברגעי הורות עמוסים. תרשימים ודוחות ויזואליים מקלים על זיהוי דפוסים ושיתוף נתונים עם רופאי ילדים.

אירוח עצמי של Baby Buddy פירושו שפרטים אינטימיים על התפתחות ובריאות ילדכם לעולם אינם מגיעים לשרתי צד שלישי או לפלטפורמות פרסום. מספר מטפלים – הורים, סבים, בייביסיטרים – יכולים כולם לתעד פעילות מכל מכשיר, ולשמור על סנכרון משק הבית מבלי להסתמך על אפליקציה מסחרית שעלולה להפסיק את השירות או לשנות את מדיניות הפרטיות שלה.