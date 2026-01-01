התקינו Baby Buddy בלחיצה אחת.
אפליקציית מעקב מקיפה אחר תינוקות המסייעת להורים ולמטפלים לנטר האכלה, שינה, חיתולים וגדילה בפרטיות.
בחרו תוכנית VPS עבור Baby Buddy
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Baby Buddy
Baby Buddy היא אפליקציה למעקב אחר תינוקות המתמקדת בפרטיות, המסייעת להורים ולמטפלים לתעד פעילויות יומיות, מדידות גדילה ומידע בריאותי עבור תינוקות. לוחות זמנים להאכלה, החלפות חיתולים, דפוסי שינה, מדידות משקל וגובה ורישומי תרופות – כולם נקלטים באמצעות ממשק אינטרנט אינטואיטיבי שתוכנן להזנה מהירה ברגעי הורות עמוסים. תרשימים ודוחות ויזואליים מקלים על זיהוי דפוסים ושיתוף נתונים עם רופאי ילדים.
אירוח עצמי של Baby Buddy פירושו שפרטים אינטימיים על התפתחות ובריאות ילדכם לעולם אינם מגיעים לשרתי צד שלישי או לפלטפורמות פרסום. מספר מטפלים – הורים, סבים, בייביסיטרים – יכולים כולם לתעד פעילות מכל מכשיר, ולשמור על סנכרון משק הבית מבלי להסתמך על אפליקציה מסחרית שעלולה להפסיק את השירות או לשנות את מדיניות הפרטיות שלה.
פיצ'רים עיקריים של Baby Buddy
גישה למטפלים מרובים
הורים, סבים וסבתות, ובייביסיטרים יכולים כולם לתעד פעילות בו-זמנית מכל מכשיר, ובכך לשמור על כולם מתואמים לגבי השגרה והצרכים הנוכחיים של התינוק.
מעקב פעילות מקיף
תעדו ארוחות, החלפות חיתולים, זמני שינה, זמן בטן, אמבטיות ועוד, עם טיימרים מובנים כך שהתיעוד לוקח שניות אפילו ברגעים עמוסים.
רשומות גדילה ובריאות
עקבו אחר משקל, גובה, והיקף ראש לאורך זמן באמצעות תרשימים ויזואליים שתוכלו לשתף ישירות עם ספקי שירותי בריאות בפגישות רפואת ילדים.
דוחות תבניות
דוחות ויזואליים מציגים מגמות תדירות האכלה, דפוסי משך שינה וספירת חיתולים, ועוזרים להורים לזהות שגרות ולאתר חריגות מוקדם.
פרטיות נתונים מלאה
כל הנתונים נשארים בשרת שלכם — ללא שיתוף נתונים עם צד שלישי, ללא פרופילי פרסום, ו-ללא סיכון לאובדן גישה אם שירות מסחרי נסגר.
למה להריץ את Baby Buddy על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.