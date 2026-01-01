התקנת Bar Assistant בלחיצה אחת.
מנהל מתכוני קוקטיילים באחסון עצמי שעוקב אחר מלאי הבר שלך ואומר לך בדיוק אילו משקאות אתה יכול להכין כרגע.
בחרו תוכנית VPS עבור Bar Assistant
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Bar Assistant
Bar Assistant הוא יישום אינטרנטי באחסון עצמי לחובבי קוקטיילים וברמנים ביתיים שרוצים לנהל את מדף המרכיבים שלהם ולגלות מתכונים על בסיס מה שיש להם בפועל. הוא חורג מספר מתכונים פשוט על ידי התחשבות חכמה בתחליפי מרכיבים, רכיבים אופציונליים ויחסי מרכיב הורה-ילד — ממקסם את מספר הקוקטיילים שאתם יכולים להכין מהמלאי הנוכחי שלכם ללא צורך בנסיעה לחנות.
תבנית זו כוללת את ממשק האינטרנט Salt Rim, שרת ה-API של Bar Assistant, Meilisearch לחיפוש טקסט מלא מיידי בכל אוסף המתכונים שלכם, ו-Redis לצורך שמירה במטמון. אחסון עצמי פירושו שרשימות המתכונים האישיות שלכם, יצירות הקוקטיילים המותאמות אישית ומלאי המרכיבים נשארים בשרת שלכם במקום להיות נעולים בתוך אפליקציה של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Bar Assistant
התאמת מדף רכיבים
תגידו ל-Bar Assistant מה יש לכם בארון המשקאות, והיא מציגה מיד אילו קוקטיילים אתם יכולים להכין, כולל התאמות חכמות באמצעות תחליפי רכיבים.
חיפוש טקסט מלא מהיר
Meilisearch מפעילה חיפוש מיידי במתכונים, עם סינון לפי שיטת הכנה, ABV, סוג כוס, תגיות ועוד, כך שתוכלו למצוא את המשקה הנכון באופן מיידי.
ייבוא מתכון
גרפו מתכונים ישירות מאתרי קוקטיילים או צרו משלכם, ולאחר מכן ארגנו אותם לאוספים נושאיים לאירועים שונים או עונות.
הרשאות מרובות משתמשים
תפקידי אדמין, מנהל תוכן, כללי ואורח מאפשרים לכם לנהל בר משותף עבור חברים או צוות מבלי לתת לכולם את אותה רמת גישה.
פורמטי ייצוא גמישים
ייצאו מתכונים כ-JSON, YAML, XML, Markdown, או דפים מוכנים להדפסה, כך שהאוסף שלכם לעולם לא יהיה נעול בפורמט או בפלטפורמה אחת.
למה להריץ את Bar Assistant על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.