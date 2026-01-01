Bar Assistant הוא יישום אינטרנטי באחסון עצמי לחובבי קוקטיילים וברמנים ביתיים שרוצים לנהל את מדף המרכיבים שלהם ולגלות מתכונים על בסיס מה שיש להם בפועל. הוא חורג מספר מתכונים פשוט על ידי התחשבות חכמה בתחליפי מרכיבים, רכיבים אופציונליים ויחסי מרכיב הורה-ילד — ממקסם את מספר הקוקטיילים שאתם יכולים להכין מהמלאי הנוכחי שלכם ללא צורך בנסיעה לחנות.

תבנית זו כוללת את ממשק האינטרנט Salt Rim, שרת ה-API של Bar Assistant, Meilisearch לחיפוש טקסט מלא מיידי בכל אוסף המתכונים שלכם, ו-Redis לצורך שמירה במטמון. אחסון עצמי פירושו שרשימות המתכונים האישיות שלכם, יצירות הקוקטיילים המותאמות אישית ומלאי המרכיבים נשארים בשרת שלכם במקום להיות נעולים בתוך אפליקציה של צד שלישי.