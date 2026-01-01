Jitsu היא פלטפורמת נתוני לקוחות בקוד פתוח, שנבנתה עבור מהנדסים כחלופה באירוח עצמי ל-Segment. היא לוכדת אירועי מוצר ואתר באמצעות SDKs מקוריים, מעבדת אותם עם פונקציות JavaScript ללא שרת, ומעבירה את התוצאות למחסני נתונים, כלי שיווק ונקודות קצה HTTP מותאמות אישית עם שיהוי של פחות משנייה.

אירוח עצמי של Jitsu על ה-VPS שלכם שומר כל מטען אירוע, מזהה לקוח ותצורת צינור נתונים על התשתית שלכם — ללא תמחור לפי אירוע, ללא מגבלות MTU וללא נעילת ספק. פריסה זו מאגדת את צינור האירועים המלא של Jitsu (console, ingest, rotor ו-bulker) יחד עם PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB ו-Redpanda, ומעניקה לכם CDP מוכן לייצור בערימת Compose אחת.