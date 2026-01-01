התקנת Jitsu בלחיצה אחת.
פלטפורמת נתוני לקוחות בקוד פתוח שלוכדת אירועי מוצר ומזרמת אותם למחסן הנתונים שלכם, לכלי שיווק ולממשקי API בזמן אמת.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Jitsu
Jitsu היא פלטפורמת נתוני לקוחות בקוד פתוח, שנבנתה עבור מהנדסים כחלופה באירוח עצמי ל-Segment. היא לוכדת אירועי מוצר ואתר באמצעות SDKs מקוריים, מעבדת אותם עם פונקציות JavaScript ללא שרת, ומעבירה את התוצאות למחסני נתונים, כלי שיווק ונקודות קצה HTTP מותאמות אישית עם שיהוי של פחות משנייה.
אירוח עצמי של Jitsu על ה-VPS שלכם שומר כל מטען אירוע, מזהה לקוח ותצורת צינור נתונים על התשתית שלכם — ללא תמחור לפי אירוע, ללא מגבלות MTU וללא נעילת ספק. פריסה זו מאגדת את צינור האירועים המלא של Jitsu (console, ingest, rotor ו-bulker) יחד עם PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB ו-Redpanda, ומעניקה לכם CDP מוכן לייצור בערימת Compose אחת.
פיצ'רים עיקריים של Jitsu
הזרמת אירועים בזמן אמת
מעביר אירועים שנלכדו למחסני נתונים וליעדי SaaS תוך שניות, המאפשר לוחות מחוונים חיים, קהלים ואנליטיקת מוצר.
יעדי מחסן מובנים
טוען אירועים ישירות לתוך Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres, ו-S3 עם ניהול סכמות מובנה — ללא צורך בכלי ETL נפרד.
פונקציות JavaScript
לסנן, להעשיר ולעצב מחדש אירועים באמצעות פונקציות JavaScript מותאמות אישית שפועלות בצד השרת לפני שהאירועים מגיעים ליעדים.
מחברי מקור
משכו נתונים ממסדי נתונים, ממשקי API של SaaS וקבצים באמצעות מחברי Singer ו-Airbyte להזרמת נתונים בקבוצות לצד זרמים בזמן אמת.
אחסון פרופיל משתמש
שמרו על פרופילי מבקרים ומשתמשים מאוחדים ב-MongoDB לצורך זיהוי זהויות חוצי מכשירים, פילוח ומקרי שימוש של התאמה אישית.
פרטיות באחסון-עצמי
שמרו את נתוני אירועי הלקוחות, המזהים ו-PII בתוך ה-VPS שלכם — Jitsu אף פעם לא מתקשר הביתה ולא מוסיף ספקי צד שלישי לצינור הנתונים שלכם.
למה להריץ את Jitsu על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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