פרוסו Apache DevLake בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח שאוספת נתונים מ-60+ כלי פיתוח כדי לחשב מדדי DORA ולבצע ויזואליזציה של ביצועי צוותי הנדסה.
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מה אפשר לבנות עם Apache DevLake
Apache DevLake היא פלטפורמת ניתוח הנדסי בקוד פתוח המאחדת נתונים ממערכות מעקב אחר באגים, מארחי קוד מקור, צינורות CI/CD וכלי ניהול אירועים לתוך אגם נתונים מאוחד. צוותים מחברים את GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty ועשרות מקורות אחרים כדי לחשב אוטומטית מדדי DORA — תדירות פריסה, זמן אספקה לשינויים, שיעור כשל בשינויים, וזמן ממוצע לשחזור — לצד לוחות בקרה של Grafana המציגים חזותית את ביצועי הצוות לאורך זמן.
אירוח עצמי של DevLake שומר את כל נתוני הטלמטריה ההנדסית ופרטי ההתחברות לאינטגרציות על תשתית שבשליטתכם. כל אסימון API וחיבור OAuth מוצפנים במנוחה באמצעות מפתח שבבעלותכם, וכל המדדים מאוחסנים במסד נתונים של MySQL בשרת שלכם — אף נתון אינו עוזב את הסביבה שלכם לשירות ניתוח של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Apache DevLake
מדדי DORA
תדירות פריסה, זמן אספקה לשינויים, שיעור כשל בשינויים וזמן ממוצע לשחזור מחושבים אוטומטית מכלים מחוברים — ללא צורך באיסוף נתונים ידני.
לוחות מחוונים בנויים מראש
לוחות מחוונים מובנים של Grafana מציגים מדדי DORA, זמן מחזור PR, גיל באגים, ותקינות צינור הפריסה ללא כל תצורה לאחר ההתקנה.
60+ פלאגינים למקורות נתונים
מחברים מובנים מראש עבור GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube ועוד, מביאים את כל הנתונים ההנדסיים למקום אחד.
מדדי SQL מותאמים אישית
ניתן לבצע שאילתה באגם הנתונים המנורמל באמצעות SQL פשוט כדי להגדיר מדדים ספציפיים לצוות, מסננים ולוחות מחוונים מותאמים אישית מעבר לתצוגות DORA המובנות.
אחסון פרטי זיהוי מוצפן
כל אסימוני ה-API ומפתחות ה-OAuth מוצפנים במנוחה באמצעות מפתח שנוצר אוטומטית, המאוחסן באופן בלעדי בבסיס נתוני MySQL באירוח עצמי שלכם.
למה להריץ את Apache DevLake על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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