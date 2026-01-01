Apache DevLake היא פלטפורמת ניתוח הנדסי בקוד פתוח המאחדת נתונים ממערכות מעקב אחר באגים, מארחי קוד מקור, צינורות CI/CD וכלי ניהול אירועים לתוך אגם נתונים מאוחד. צוותים מחברים את GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty ועשרות מקורות אחרים כדי לחשב אוטומטית מדדי DORA — תדירות פריסה, זמן אספקה לשינויים, שיעור כשל בשינויים, וזמן ממוצע לשחזור — לצד לוחות בקרה של Grafana המציגים חזותית את ביצועי הצוות לאורך זמן.

אירוח עצמי של DevLake שומר את כל נתוני הטלמטריה ההנדסית ופרטי ההתחברות לאינטגרציות על תשתית שבשליטתכם. כל אסימון API וחיבור OAuth מוצפנים במנוחה באמצעות מפתח שבבעלותכם, וכל המדדים מאוחסנים במסד נתונים של MySQL בשרת שלכם — אף נתון אינו עוזב את הסביבה שלכם לשירות ניתוח של צד שלישי.