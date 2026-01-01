עד 69% הנחה עבור Apache DevLake

פרוסו Apache DevLake בהתקנה בלחיצה אחת.

פלטפורמת קוד פתוח שאוספת נתונים מ-60+ כלי פיתוח כדי לחשב מדדי DORA ולבצע ויזואליזציה של ביצועי צוותי הנדסה.

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VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
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פרוסו Apache DevLake בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Apache DevLake

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Apache DevLake

Apache DevLake היא פלטפורמת ניתוח הנדסי בקוד פתוח המאחדת נתונים ממערכות מעקב אחר באגים, מארחי קוד מקור, צינורות CI/CD וכלי ניהול אירועים לתוך אגם נתונים מאוחד. צוותים מחברים את GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty ועשרות מקורות אחרים כדי לחשב אוטומטית מדדי DORA — תדירות פריסה, זמן אספקה לשינויים, שיעור כשל בשינויים, וזמן ממוצע לשחזור — לצד לוחות בקרה של Grafana המציגים חזותית את ביצועי הצוות לאורך זמן.

אירוח עצמי של DevLake שומר את כל נתוני הטלמטריה ההנדסית ופרטי ההתחברות לאינטגרציות על תשתית שבשליטתכם. כל אסימון API וחיבור OAuth מוצפנים במנוחה באמצעות מפתח שבבעלותכם, וכל המדדים מאוחסנים במסד נתונים של MySQL בשרת שלכם — אף נתון אינו עוזב את הסביבה שלכם לשירות ניתוח של צד שלישי.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Apache DevLake

מדדי DORA

תדירות פריסה, זמן אספקה לשינויים, שיעור כשל בשינויים וזמן ממוצע לשחזור מחושבים אוטומטית מכלים מחוברים — ללא צורך באיסוף נתונים ידני.

לוחות מחוונים בנויים מראש

לוחות מחוונים מובנים של Grafana מציגים מדדי DORA, זמן מחזור PR, גיל באגים, ותקינות צינור הפריסה ללא כל תצורה לאחר ההתקנה.

60+ פלאגינים למקורות נתונים

מחברים מובנים מראש עבור GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube ועוד, מביאים את כל הנתונים ההנדסיים למקום אחד.

מדדי SQL מותאמים אישית

ניתן לבצע שאילתה באגם הנתונים המנורמל באמצעות SQL פשוט כדי להגדיר מדדים ספציפיים לצוות, מסננים ולוחות מחוונים מותאמים אישית מעבר לתצוגות DORA המובנות.

אחסון פרטי זיהוי מוצפן

כל אסימוני ה-API ומפתחות ה-OAuth מוצפנים במנוחה באמצעות מפתח שנוצר אוטומטית, המאוחסן באופן בלעדי בבסיס נתוני MySQL באירוח עצמי שלכם.

למה להריץ את Apache DevLake על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

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