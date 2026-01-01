התקינו Ackee בהתקנה בלחיצה אחת.
אנליטיקס לאתרים, מתארח עצמאית וממוקד פרטיות, העוקב אחר מבקרים מבלי להתפשר על הנתונים האישיים שלהם.
בחרו תוכנית VPS עבור Ackee
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Ackee
Ackee היא פלטפורמת אנליטיקה בקוד פתוח, מבוססת Node.js, שרצה כולה על השרת שלכם. היא משתמשת בתהליך אנונימיזציה רב-שלבי כדי להסיר מידע מזהה אישית מנתוני מבקרים, תוך כדי אספקת תובנות משמעותיות לגבי צפיות בדפים, מפנים, משכי סשנים וסוגי מכשירים.
בניגוד לשירותי אנליטיקה מסורתיים המאחסנים את נתוני המבקרים שלכם בתשתית צד שלישי, Ackee מעניקה לכם בעלות מלאה על נתוני התעבורה שלכם. הממשק המינימליסטי שלה וממשק ה-API המרכזי של GraphQL מאפשרים בקלות לנטר מספר אתרים ולשלב נתוני אנליטיקה בלוחות מחוונים מותאמים אישית או בצינורות דיווח—ללא באנרי קוקיז או כאבי ראש של GDPR.
פיצ'רים עיקריים של Ackee
פרטיות בתכנון
אנונימיזציה רב-שלבית מסירה מידע מזהה אישית לפני אחסון, כך שתוכלו לאסוף תובנות שימושיות—מה שיכול לעזור להפחית את הצורך בבאנרים של קוקיז או לפשט עמידה בתקנות בהתאם לתחום השיפוט והתצורה.
דומיינים ללא הגבלה
נטרו כמה אתרים ויישומים שאתם צריכים מלוח בקרה אחד, ללא שכבות תמחור לפי אתר או מגבלות מבוססות תעבורה.
GraphQL API
API GraphQL מרכזי מאפשר למשוך נתוני אנליטיקה באופן פרוגרמטי לתוך לוחות מחוונים מותאמים אישית, דוחות, או כלים של צד שלישי מבלי להיות כבול לממשק המשתמש המובנה.
סקריפט מעקב קל משקל
קטע קוד המעקב משפיע באופן מינימלי על ביצועי הדפים שלכם, ובכך נמנעים קנסות על מהירות טעינת הדף הקשורים לספריות אנליטיקה מסחריות כבדות יותר.
מעקב אירועים מותאם אישית
עקבו אחר אינטראקציות ספציפיות של משתמשים מעבר לצפיות בדפים, מה שמעניק לכם נראות לגבי המרות, לחיצות כפתורים ופעולות משמעותיות אחרות באתרים שלכם.
למה להריץ את Ackee על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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