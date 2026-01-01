Ackee היא פלטפורמת אנליטיקה בקוד פתוח, מבוססת Node.js, שרצה כולה על השרת שלכם. היא משתמשת בתהליך אנונימיזציה רב-שלבי כדי להסיר מידע מזהה אישית מנתוני מבקרים, תוך כדי אספקת תובנות משמעותיות לגבי צפיות בדפים, מפנים, משכי סשנים וסוגי מכשירים.

בניגוד לשירותי אנליטיקה מסורתיים המאחסנים את נתוני המבקרים שלכם בתשתית צד שלישי, Ackee מעניקה לכם בעלות מלאה על נתוני התעבורה שלכם. הממשק המינימליסטי שלה וממשק ה-API המרכזי של GraphQL מאפשרים בקלות לנטר מספר אתרים ולשלב נתוני אנליטיקה בלוחות מחוונים מותאמים אישית או בצינורות דיווח—ללא באנרי קוקיז או כאבי ראש של GDPR.