Apache Superset היא פלטפורמת בינה עסקית מוכנה לארגונים, שהופכת את חקר הנתונים לנגיש למשתמשים בכל רמה טכנית. אנליסטים מקבלים ממשק גרירה ושחרור ללא קוד לבניית תרשימים ולוחות בקרה, בעוד מהנדסים מקבלים את SQL Lab — סביבת פיתוח משולבת (IDE) SQL עם תכונות מלאות הכוללת היסטוריית שאילתות, שאילתות שמורות וייצוא תוצאות. Superset מתחברת ליותר מ-40 מסדי נתונים SQL ומחסני נתונים באמצעות SQLAlchemy, ומספקת שכבת ניתוח מאוחדת על פני כל ערימת הנתונים שלכם.

אירוח עצמי של Superset ב-VPS שלכם פירושו משתמשים ללא הגבלה, מקורות נתונים ללא הגבלה וללא רישוי לפי מושב. נתונים עסקיים נשארים בתוך התשתית שלכם, ועומדים בדרישות התאימות בעוד PostgreSQL ו-Redis — הכלולים בתבנית זו — מטפלים באחסון מטא-נתונים ובשמירת שאילתות במטמון לביצועים מוכנים לייצור.