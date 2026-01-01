פרוסו Apache Superset בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת בינה עסקית מודרנית בקוד פתוח לבניית לוחות מחוונים אינטראקטיביים, חקירת מערכי נתונים והרצת ניתוחי SQL על פני 40+ מסדי נתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור Apache Superset
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Apache Superset
Apache Superset היא פלטפורמת בינה עסקית מוכנה לארגונים, שהופכת את חקר הנתונים לנגיש למשתמשים בכל רמה טכנית. אנליסטים מקבלים ממשק גרירה ושחרור ללא קוד לבניית תרשימים ולוחות בקרה, בעוד מהנדסים מקבלים את SQL Lab — סביבת פיתוח משולבת (IDE) SQL עם תכונות מלאות הכוללת היסטוריית שאילתות, שאילתות שמורות וייצוא תוצאות. Superset מתחברת ליותר מ-40 מסדי נתונים SQL ומחסני נתונים באמצעות SQLAlchemy, ומספקת שכבת ניתוח מאוחדת על פני כל ערימת הנתונים שלכם.
אירוח עצמי של Superset ב-VPS שלכם פירושו משתמשים ללא הגבלה, מקורות נתונים ללא הגבלה וללא רישוי לפי מושב. נתונים עסקיים נשארים בתוך התשתית שלכם, ועומדים בדרישות התאימות בעוד PostgreSQL ו-Redis — הכלולים בתבנית זו — מטפלים באחסון מטא-נתונים ובשמירת שאילתות במטמון לביצועים מוכנים לייצור.
פיצ'רים עיקריים של Apache Superset
ספריית הדמיה עשירה
בחרו מתוך עשרות סוגי תרשימים — תרשימי עמודות, גרפי קווים, תרשימי פיזור, מפות גיאומרחביות ועוד — כדי לייצג את הנתונים שלכם בבהירות.
מעבדת SQL IDE
כתבו ובצעו שאילתות SQL עם הדגשת תחביר, היסטוריית שאילתות וייצוא תוצאות — המגשר בין לוחות מחוונים ללא קוד לעבודת נתונים מתקדמת.
40+ מחברים למסד נתונים
התחברו ל-PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift, ועוד עשרות רבות, באמצעות שכבת חיבור מאוחדת מבוססת SQLAlchemy.
לוחות מחוונים אינטראקטיביים
בנו לוחות מחוונים עם מסננים צולבים, ניווט מעמיק ודוחות דוא"ל מתוזמנים, כך שלבעלי העניין תמיד יהיו תובנות עדכניות.
בקרת גישה מבוססת תפקידים
הקצו הרשאות מפורטות למערכי נתונים, לוחות מחוונים ומקורות נתונים, כך שכל צוות יראה רק את מה שהוא מורשה לגשת אליו.
למה להריץ את Apache Superset על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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