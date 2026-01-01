פרוסו Langflow בהתקנה בלחיצה אחת.
בונה זרימות עבודה ויזואלי בשיטת גרירה-ושחרור מבוסס-AI ליצירת יישומי LLM עם OpenAI, Anthropic, ומודלים מקומיים.
בחרו תוכנית VPS עבור Langflow
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Langflow
Langflow היא פלטפורמת קוד פתוח בגישת Low-Code שמאפשרת למפתחים ולצוותים לבנות יישומים מבוססי AI באמצעות קנבס ויזואלי. חברו LLMs, מסדי נתונים וקטוריים, APIs, ומקורות נתונים על ידי גרירה ושחרור של רכיבים — ללא צורך בקוד בסיסי. היא תומכת ב-OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, ובמודלים באירוח מקומי, מה שהופך את בניית צ'אטבוטים, צינורות RAG, ותהליכי עבודה מרובי סוכנים לפשוטה.
אירוח Langflow על ה-VPS שלכם שומר על תהליכי עבודה מבוססי AI ונתוני שיחות על תשתית שבשליטתכם, מבטל תלות בספק ומבטיח שמסמכים רגישים שעובדו באמצעות צינורות RAG לעולם לא יעזבו את הסביבה שלכם. תבנית זו כוללת PostgreSQL לאחסון מתמשך ואמין של זרימות עבודה, משתמשים, ומצב יישומים.
פיצ'רים עיקריים של Langflow
בונה זרימת עבודה ויזואלית
בנו יישומי LLM על ידי חיבור רכיבים על גבי קנבס מבלי לכתוב קוד boilerplate של pipeline.
תמיכה ב-LLM מרובה ספקים
עברו בין OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ו-מודלי Ollama מקומיים בתוך אותו תהליך עבודה.
צינורות RAG
חברו מסדי נתונים וקטוריים ל-LLMs כדי לבנות תהליכי עבודה של יצירה מבוססת שליפה שעונים על שאלות מהמסמכים שלכם.
פריסת API
חשפו כל תהליך עבודה שהושלם כנקודת קצה של REST API לשילוב באפליקציות ייצור.
רכיבים מותאמים אישית
כתבו רכיבי Python כדי להרחיב את Langflow עם לוגיקה קניינית, ממשקי API פנימיים, או מקורות נתונים מיוחדים.
למה להריץ את Langflow על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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