Langflow היא פלטפורמת קוד פתוח בגישת Low-Code שמאפשרת למפתחים ולצוותים לבנות יישומים מבוססי AI באמצעות קנבס ויזואלי. חברו LLMs, מסדי נתונים וקטוריים, APIs, ומקורות נתונים על ידי גרירה ושחרור של רכיבים — ללא צורך בקוד בסיסי. היא תומכת ב-OpenAI, ‏Anthropic Claude, ‏Google Gemini, ובמודלים באירוח מקומי, מה שהופך את בניית צ'אטבוטים, צינורות RAG, ותהליכי עבודה מרובי סוכנים לפשוטה.

אירוח Langflow על ה-VPS שלכם שומר על תהליכי עבודה מבוססי AI ונתוני שיחות על תשתית שבשליטתכם, מבטל תלות בספק ומבטיח שמסמכים רגישים שעובדו באמצעות צינורות RAG לעולם לא יעזבו את הסביבה שלכם. תבנית זו כוללת PostgreSQL לאחסון מתמשך ואמין של זרימות עבודה, משתמשים, ומצב יישומים.