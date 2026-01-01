התקינו Linkding בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל סימניות מינימלי באחסון עצמי עם ארגון מבוסס תגיות וחיפוש בטקסט מלא.
בחרו תוכנית VPS עבור Linkding
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Linkding
Linkding הוא מנהל סימניות יעיל באחסון עצמי, שנבנה עבור מהירות ופשטות. הוא מחלץ אוטומטית כותרות ותיאורים של עמודים כשאתם שומרים קישור, תומך בתיוג היררכי, ומספק חיפוש טקסט מלא עוצמתי בכל האוסף שלכם. הממשק הנקי מבלגן שומר את המיקוד על הסימניות שלכם, במקום על הכלי עצמו.
אירוח עצמי של Linkding ב-VPS שלכם שומר על הרגלי הגלישה ותחומי העניין המחקריים שלכם פרטיים לחלוטין, ללא פרסומות, ללא מעקב וללא גישה של צד שלישי. קונטיינר קל משקל יחיד עם אחסון SQLite משמעותו שימוש מינימלי במשאבים ותחזוקה קלה.
פיצ'רים עיקריים של Linkding
ארגון מבוסס תגים
ארגנו סימניות באמצעות תגיות היררכיות והשלמה אוטומטית כדי לקטלג במהירות ולשלוף קישורים שמורים.
חיפוש טקסט מלא
חפשו בכותרות סימניות, בתיאורים ובתכני עמודים מאורכבים כדי למצוא בדיוק את מה ששמרתם.
ארכוב אוטומטי
ארכבו צילומי מסך מלאים בעת השמירה, כך שתוכן המסומן בסימניה יישאר נגיש גם כאשר כתובות URL מקוריות נעלמות.
הרחבות דפדפן
שמרו דפים ל-Linkding ישירות מהדפדפן שלכם באמצעות תוספים ייעודיים ל-Chrome ו-Firefox.
גישת REST API
הפכו את ניהול הסימניות לאוטומטי והשתלבו עם כלים אחרים באמצעות API REST נקי.
למה להריץ את Linkding על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.