Linkding הוא מנהל סימניות יעיל באחסון עצמי, שנבנה עבור מהירות ופשטות. הוא מחלץ אוטומטית כותרות ותיאורים של עמודים כשאתם שומרים קישור, תומך בתיוג היררכי, ומספק חיפוש טקסט מלא עוצמתי בכל האוסף שלכם. הממשק הנקי מבלגן שומר את המיקוד על הסימניות שלכם, במקום על הכלי עצמו.

אירוח עצמי של Linkding ב-VPS שלכם שומר על הרגלי הגלישה ותחומי העניין המחקריים שלכם פרטיים לחלוטין, ללא פרסומות, ללא מעקב וללא גישה של צד שלישי. קונטיינר קל משקל יחיד עם אחסון SQLite משמעותו שימוש מינימלי במשאבים ותחזוקה קלה.