התקינו את AFFiNE בלחיצה אחת.
סביבת עבודה הכל-באחד בקוד פתוח המשלבת מסמכים, לוחות לבנים ומסדי נתונים עם סיוע מבוסס AI.
בחרו תוכנית VPS עבור AFFiNE
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם AFFiNE
AFFiNE היא 'KnowledgeOS' בקוד פתוח שמסירה את המחסומים בין תיעוד, שיתוף פעולה ויזואלי וארגון נתונים. משתמשים יכולים לכתוב מסמכים מובנים, לשרטט על לוחות ציור אינסופיים, ולתחזק מסדי נתונים מאורגנים – הכל באותו סביבת עבודה – מבלי לעבור בין כלים נפרדים לכל משימה.
בנויה עם ארכיטקטורה ממוקדת פרטיות ו-local-first, AFFiNE שומרת את הידע שלכם על תשתית שאתם שולטים בה. סיוע AI משולב לאורך כל הדרך, ומסייע בכתיבה, ציור ותכנון בכל סוגי התוכן. פריסה זו כוללת PostgreSQL עם הרחבת pgvector לחיפוש מתקדם, Redis לתכונות בזמן אמת, והעברת מסד נתונים אוטומטית לעדכונים אמינים.
פיצ'רים עיקריים של AFFiNE
סביבת עבודה מאוחדת
משלבת מסמכים, לוחות ציור ומסדי נתונים בפלטפורמה אחת, כך שתוכלו לעבור בין כתיבה, שרטוט וארגון נתונים ללא מעבר הקשר בין אפליקציות נפרדות.
לוחות קנבס אינסופיים
לוחות לבנים חופשיים עם כלי ציור, תרשימים ופתקים דביקים מעניקים לצוותים מרחב ויזואלי לסיעור מוחות ועבודת עיצוב לצד מסמכים מובנים.
סיוע מבוסס AI
AI משולב בכל סוגי התוכן כדי לסייע בכתיבה, סיכום ויצירת תוכן, ובכך להפחית את העומס הכרוך בהפקת תוצרי ידע באיכות גבוהה.
מסדי נתונים מובנים
ארגנו מידע בתצוגות מסד נתונים הניתנות להתאמה אישית, עם יכולות סינון ושאילתה, המבטלות את הצורך בכלי גיליונות אלקטרוניים נפרדים בתוך אותה סביבת עבודה.
שיתוף פעולה בזמן אמת
סנכרון ללא התנגשויות מאפשר למספר חברי צוות לערוך מסמכים ולוחות לבנים בו-זמנית, כשהשינויים משתקפים באופן מיידי בכל המכשירים המחוברים.
למה להריץ את AFFiNE על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.