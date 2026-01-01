AFFiNE היא 'KnowledgeOS' בקוד פתוח שמסירה את המחסומים בין תיעוד, שיתוף פעולה ויזואלי וארגון נתונים. משתמשים יכולים לכתוב מסמכים מובנים, לשרטט על לוחות ציור אינסופיים, ולתחזק מסדי נתונים מאורגנים – הכל באותו סביבת עבודה – מבלי לעבור בין כלים נפרדים לכל משימה.

בנויה עם ארכיטקטורה ממוקדת פרטיות ו-local-first, AFFiNE שומרת את הידע שלכם על תשתית שאתם שולטים בה. סיוע AI משולב לאורך כל הדרך, ומסייע בכתיבה, ציור ותכנון בכל סוגי התוכן. פריסה זו כוללת PostgreSQL עם הרחבת pgvector לחיפוש מתקדם, Redis לתכונות בזמן אמת, והעברת מסד נתונים אוטומטית לעדכונים אמינים.