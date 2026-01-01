BentoPDF היא ערכת כלי PDF מוכוונת פרטיות המעבדת מסמכים במלואם בדפדפן של המשתמש — קובצי המסמכים לעולם אינם עוזבים את מכשיר הלקוח או נוגעים בשרת חיצוני. היא מחליפה שירותי PDF מקוונים מרובים עם ממשק יחיד באירוח עצמי המכסה מיזוג, פיצול, סידור מחדש של עמודים, סיבוב, המרת תמונות, OCR, דחיסה, הגנה באמצעות סיסמה, סימני מים, כותרות עליונות ותחתונות, ועריכת מטא-דאטה.

עבור צוותים וארגונים המטפלים במסמכים רגישים — חוזים, דוחות כספיים, מסמכים משפטיים — אירוח עצמי של BentoPDF מבטל את סיכון הפרטיות של העלאת קבצים חסויים לשירותי PDF מסחריים שעלולים לשמור עותקים או לתעד שימוש. מכיוון שכל העיבוד מתרחש בצד הלקוח, ה-VPS משרת רק את ממשק האינטרנט, שומר על דרישות משאבי השרת מינימליות תוך הבטחה שהמסמכים יישארו פרטיים לחלוטין.