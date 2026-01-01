פרסו את BentoPDF בהתקנה בלחיצה אחת.
ערכת כלים ל-PDF מבוססת דפדפן, ממוקדת פרטיות, למיזוג, פיצול, המרה ואבטחת קובצי PDF ללא העלאת קבצים לשום מקום.
בחרו תוכנית VPS עבור BentoPDF
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם BentoPDF
BentoPDF היא ערכת כלי PDF מוכוונת פרטיות המעבדת מסמכים במלואם בדפדפן של המשתמש — קובצי המסמכים לעולם אינם עוזבים את מכשיר הלקוח או נוגעים בשרת חיצוני. היא מחליפה שירותי PDF מקוונים מרובים עם ממשק יחיד באירוח עצמי המכסה מיזוג, פיצול, סידור מחדש של עמודים, סיבוב, המרת תמונות, OCR, דחיסה, הגנה באמצעות סיסמה, סימני מים, כותרות עליונות ותחתונות, ועריכת מטא-דאטה.
עבור צוותים וארגונים המטפלים במסמכים רגישים — חוזים, דוחות כספיים, מסמכים משפטיים — אירוח עצמי של BentoPDF מבטל את סיכון הפרטיות של העלאת קבצים חסויים לשירותי PDF מסחריים שעלולים לשמור עותקים או לתעד שימוש. מכיוון שכל העיבוד מתרחש בצד הלקוח, ה-VPS משרת רק את ממשק האינטרנט, שומר על דרישות משאבי השרת מינימליות תוך הבטחה שהמסמכים יישארו פרטיים לחלוטין.
פיצ'רים עיקריים של BentoPDF
עיבוד בצד הלקוח
כל מניפולציית ה-PDF מתרחשת בתוך הדפדפן של המשתמש — מסמכים לעולם אינם נטענים לשרת, כך שאפילו מכונת המארח לעולם אינה רואה את תוכן הקבצים.
מזגו, פצלו, וסדרו מחדש
שלבו מספר קובצי PDF, פצלו אותם לדפים או למקטעים בודדים, וגררו ושחררו דפים לסדר המדויק שאתם צריכים תוך שניות.
OCR משולב
המירו קובצי PDF מבוססי תמונה סרוקים למסמכי טקסט הניתנים לחיפוש ולבחירה באופן מלא, מבלי לשלוח קבצים לשירות זיהוי של צד שלישי.
אבטחת מסמכים
הוסיפו הגנת סיסמה, הצפנה וסימני מים לקובצי PDF רגישים לפני הפצה, או הסירו הגבלות מקובצי PDF שבבעלותכם כדי להחזיר גישת עריכה.
המרת פורמט
המירו תמונות ל-PDF, ייצאו דפים כתמונות, והמירו Markdown עם דיאגרמות Mermaid לקובצי PDF מעוצבים — הכל מאותו ממשק.
למה להריץ את BentoPDF על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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