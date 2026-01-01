עד 69% הנחה עבור AppFlowy

התקינו את AppFlowy בלחיצה אחת.

סביבת עבודה ממוקדת פרטיות בקוד פתוח, המשלבת הערות, ויקיז, מסדי נתונים וניהול פרויקטים, כחלופה ל-Notion.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את AppFlowy בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור AppFlowy

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם AppFlowy

AppFlowy היא פלטפורמת פרודוקטיביות בקוד פתוח שנבנתה כחלופה המכבדת פרטיות ל-Notion, המשלבת עורך גמיש מבוסס בלוקים, תצוגות מסדי נתונים, ומסייע כתיבה מבוסס AI במרחב עבודה שיתופי אחד. נבנתה עם Flutter ו-Rust, היא מספקת ביצועים מקוריים על פני דסקטופ, מובייל, ווב תוך שמירה על כל הנתונים בשליטתך.

אירוח עצמי של AppFlowy מבטל דמי מנוי לכל משתמש, מסיר גישת צד שלישי למסמכים רגישים, ומספק מרחבי עבודה ומשתמשים ללא הגבלה בעלות תשתית קבועה. תבנית זו פורסת את מחסנית AppFlowy Cloud המלאה — לקוח ווב, API backend, אימות, אחסון אובייקטים, ומסד נתונים — מוכנה לחיבורים מיישומי הדסקטופ והמובייל המקוריים של AppFlowy.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של AppFlowy

עורך מבוסס בלוקים

צרו מסמכים עשירים עם טקסט, תמונות, הטמעות ומדיה באמצעות עורך בלוקים אינטואיטיבי שעובד באופן עקבי על פני דסקטופ, מובייל ורשת ללא פערי תכונות בין פלטפורמות.

תצוגות מסד נתונים גמישות

צפו ונהלו את אותם נתונים כטבלה, לוח קנבן, לוח שנה או גלריה, ומאפשר לחברי צוות שונים את הפריסה שמתאימה לזרימת העבודה שלהם מבלי לשכפל מידע.

סיוע כתיבה AI

צרו, סכמו ושפרו תוכן ישירות בתוך מסמכים באמצעות תכונות AI מובנות שמתחברות לספק חיצוני (כגון OpenAI או Azure OpenAI) המוגדרות באמצעות מפתח API — נתונים מעובדים על ידי ספק זה.

שיתוף פעולה בזמן אמת

עבדו בו-זמנית עם חברי צוות באמצעות סנכרון ללא התנגשויות, כך שמספר אנשים יוכלו לערוך את אותו מסמך מבלי לדרוס את השינויים של אחרים.

בעלות מלאה על הנתונים

כל המסמכים, מסדי הנתונים וקבצים מצורפים מאוחסנים בתשתית שלכם ללא תלות בספק, מה שמבטיח עמידה בתקנות הנתונים ושליטה מלאה על שמירת הנתונים.

למה להריץ את AppFlowy על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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