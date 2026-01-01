התקינו את AppFlowy בלחיצה אחת.
סביבת עבודה ממוקדת פרטיות בקוד פתוח, המשלבת הערות, ויקיז, מסדי נתונים וניהול פרויקטים, כחלופה ל-Notion.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם AppFlowy
AppFlowy היא פלטפורמת פרודוקטיביות בקוד פתוח שנבנתה כחלופה המכבדת פרטיות ל-Notion, המשלבת עורך גמיש מבוסס בלוקים, תצוגות מסדי נתונים, ומסייע כתיבה מבוסס AI במרחב עבודה שיתופי אחד. נבנתה עם Flutter ו-Rust, היא מספקת ביצועים מקוריים על פני דסקטופ, מובייל, ווב תוך שמירה על כל הנתונים בשליטתך.
אירוח עצמי של AppFlowy מבטל דמי מנוי לכל משתמש, מסיר גישת צד שלישי למסמכים רגישים, ומספק מרחבי עבודה ומשתמשים ללא הגבלה בעלות תשתית קבועה. תבנית זו פורסת את מחסנית AppFlowy Cloud המלאה — לקוח ווב, API backend, אימות, אחסון אובייקטים, ומסד נתונים — מוכנה לחיבורים מיישומי הדסקטופ והמובייל המקוריים של AppFlowy.
פיצ'רים עיקריים של AppFlowy
עורך מבוסס בלוקים
צרו מסמכים עשירים עם טקסט, תמונות, הטמעות ומדיה באמצעות עורך בלוקים אינטואיטיבי שעובד באופן עקבי על פני דסקטופ, מובייל ורשת ללא פערי תכונות בין פלטפורמות.
תצוגות מסד נתונים גמישות
צפו ונהלו את אותם נתונים כטבלה, לוח קנבן, לוח שנה או גלריה, ומאפשר לחברי צוות שונים את הפריסה שמתאימה לזרימת העבודה שלהם מבלי לשכפל מידע.
סיוע כתיבה AI
צרו, סכמו ושפרו תוכן ישירות בתוך מסמכים באמצעות תכונות AI מובנות שמתחברות לספק חיצוני (כגון OpenAI או Azure OpenAI) המוגדרות באמצעות מפתח API — נתונים מעובדים על ידי ספק זה.
שיתוף פעולה בזמן אמת
עבדו בו-זמנית עם חברי צוות באמצעות סנכרון ללא התנגשויות, כך שמספר אנשים יוכלו לערוך את אותו מסמך מבלי לדרוס את השינויים של אחרים.
בעלות מלאה על הנתונים
כל המסמכים, מסדי הנתונים וקבצים מצורפים מאוחסנים בתשתית שלכם ללא תלות בספק, מה שמבטיח עמידה בתקנות הנתונים ושליטה מלאה על שמירת הנתונים.
למה להריץ את AppFlowy על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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