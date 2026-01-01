AppFlowy היא פלטפורמת פרודוקטיביות בקוד פתוח שנבנתה כחלופה המכבדת פרטיות ל-Notion, המשלבת עורך גמיש מבוסס בלוקים, תצוגות מסדי נתונים, ומסייע כתיבה מבוסס AI במרחב עבודה שיתופי אחד. נבנתה עם Flutter ו-Rust, היא מספקת ביצועים מקוריים על פני דסקטופ, מובייל, ווב תוך שמירה על כל הנתונים בשליטתך.

אירוח עצמי של AppFlowy מבטל דמי מנוי לכל משתמש, מסיר גישת צד שלישי למסמכים רגישים, ומספק מרחבי עבודה ומשתמשים ללא הגבלה בעלות תשתית קבועה. תבנית זו פורסת את מחסנית AppFlowy Cloud המלאה — לקוח ווב, API backend, אימות, אחסון אובייקטים, ומסד נתונים — מוכנה לחיבורים מיישומי הדסקטופ והמובייל המקוריים של AppFlowy.