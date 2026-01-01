BeaverHabits היא אפליקציית מעקב הרגלים מינימליסטית באירוח עצמי, בהשראת מתודולוגיית "אל תשבור את השרשרת". בניגוד לאפליקציות הרגלים מונחות-מטרה, BeaverHabits מתמקדת אך ורק בטקס הצ'ק-אין היומי — סימון הרגלים שהושלמו, שמירה על רצפים, והצגת עקביות לאורך זמן ללא העומס הקוגניטיבי של יעדים, אבני דרך או ציונים.

אירוח עצמי של BeaverHabits על ה-VPS שלכם שומר על נתוני השגרה האישיים שלכם פרטיים, ללא דמי מנוי וללא שירותי סנכרון של צד שלישי. האפליקציה מאחסנת את כל הנתונים במסד נתונים מקומי מסוג SQLite ותומכת בחשבונות מרובי משתמשים, התקנת PWA ל-iOS, סינון תגים, הערות יומיות, REST API, ואינטגרציות עם Home Assistant, Apple Shortcuts ו-Stream Deck.