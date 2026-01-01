התקינו את BeaverHabits בלחיצה אחת.
מעקב הרגלים מינימליסטי באירוח עצמי, המתמקד בצ'ק-אין יומיים ורצפים, ללא יעדים או מורכבות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם BeaverHabits
BeaverHabits היא אפליקציית מעקב הרגלים מינימליסטית באירוח עצמי, בהשראת מתודולוגיית "אל תשבור את השרשרת". בניגוד לאפליקציות הרגלים מונחות-מטרה, BeaverHabits מתמקדת אך ורק בטקס הצ'ק-אין היומי — סימון הרגלים שהושלמו, שמירה על רצפים, והצגת עקביות לאורך זמן ללא העומס הקוגניטיבי של יעדים, אבני דרך או ציונים.
אירוח עצמי של BeaverHabits על ה-VPS שלכם שומר על נתוני השגרה האישיים שלכם פרטיים, ללא דמי מנוי וללא שירותי סנכרון של צד שלישי. האפליקציה מאחסנת את כל הנתונים במסד נתונים מקומי מסוג SQLite ותומכת בחשבונות מרובי משתמשים, התקנת PWA ל-iOS, סינון תגים, הערות יומיות, REST API, ואינטגרציות עם Home Assistant, Apple Shortcuts ו-Stream Deck.
פיצ'רים עיקריים של BeaverHabits
רשת מעקב יומית
לוח שנה לכל הרגל מציג רצפים ופערים במבט חטוף, מה שהופך את העקביות היומיומית לקלה למעקב ומדרבן לשמור עליה.
סינון תגים
קבצו וסננו הרגלים לפי תגיות לתצוגות ממוקדות — ראו רק שגרות בוקר, הרגלי בריאות, או כל קטגוריה מותאמת אישית.
הערות יומיות
הוסיפו עד 1024 תווים של הערות לכל הרגל ביום כדי לתעד הקשר, תצפיות, או סיבות לדילוג.
גישה ל-REST API
שאילתה ועדכון נתוני הרגלים באופן תכנותי, המאפשר אוטומציה עם Apple Shortcuts, Home Assistant ו-Stream Deck באמצעות HabitDeck.
תמיכה ב-iOS PWA
התקינו BeaverHabits כאפליקציית מסך בית ב-iPhone וב-iPad לחוויית צ'ק-אין טבעית ללא הורדה מחנות האפליקציות.
למה להריץ את BeaverHabits על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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