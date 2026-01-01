התקינו את Mitra בהתקנה בלחיצה אחת.
רשת חברתית פדרטיבית קלת משקל מבוססת Rust עם תאימות מלאה ל-API של Mastodon וצריכת זיכרון זעירה.
בחרו תוכנית VPS עבור Mitra
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Mitra
Mitra היא פלטפורמת מיקרו-בלוגינג מאוחדת בקוד פתוח שנכתבה ב-Rust ומתחברת ל-Fediverse הרחב יותר באמצעות פרוטוקול ActivityPub. עם טביעת זיכרון של פחות מ-50 MB, היא פועלת בנוחות על תוכניות ה-VPS הקטנות ביותר תוך כדי אינטראקציה עם Mastodon, Pleroma, Misskey ורשתות מאוחדות אחרות. מכיוון ש-Mitra מיישמת את ה-API של Mastodon, כל לקוח Mastodon פופולרי עובד ישר מהקופסה.
אירוח עצמי של Mitra על ה-VPS שלכם משאיר את הגרף החברתי, הפוסטים ונתוני המנויים שלכם בשליטתכם המלאה — ללא פידים אלגוריתמיים, ללא פרסומות וללא פלטפורמת צד שלישי שמחליטה על הכללים. אתם קובעים את מדיניות הרישום, גישת הניהול והיקף האיחוד עבור הקהילה שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Mitra
צריכת זיכרון זעירה
פועל בפחות מ-50 MB של RAM, מה שהופך אותו לשרת החברתי המאוחד הקל ביותר שקיים ואידיאלי לפריסות VPS קטנות.
תואם Mastodon API
עובד עם כמעט כל אפליקציית לקוח קיימת של Mastodon באינטרנט, במחשב שולחני, ב-Android וב-iOS, ללא צורך בשינוי.
פדרציית ActivityPub
מתחברת לאלפי מופעי פדיברס כך שמשתמשים יוכלו לעקוב אחר חשבונות ברחבי Mastodon, Pleroma, Misskey ופלטפורמות אחרות.
מנויים מובנים
מנויי תוכן בתשלום מקוריים הנסלקים במונרו מאפשרים ליוצרים לייצר רווחים מהעבודה שלהם ללא מעבדי תשלום של צד שלישי.
העברת חשבון
משתמשים יכולים להעביר את הזהות שלהם ואת העוקבים שלהם לשרת אחר, מה שמבטיח שאין תלות במופע יחיד.
תמיכה ב-Tor ו-I2P
מתממשק עם Tor ו-I2P באופן מובנה עבור קהילות ממוקדות פרטיות ומופעים המנותבים בשיטת Onion.
למה להריץ את Mitra על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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