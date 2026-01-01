Mitra היא פלטפורמת מיקרו-בלוגינג מאוחדת בקוד פתוח שנכתבה ב-Rust ומתחברת ל-Fediverse הרחב יותר באמצעות פרוטוקול ActivityPub. עם טביעת זיכרון של פחות מ-50 MB, היא פועלת בנוחות על תוכניות ה-VPS הקטנות ביותר תוך כדי אינטראקציה עם Mastodon, Pleroma, Misskey ורשתות מאוחדות אחרות. מכיוון ש-Mitra מיישמת את ה-API של Mastodon, כל לקוח Mastodon פופולרי עובד ישר מהקופסה.

אירוח עצמי של Mitra על ה-VPS שלכם משאיר את הגרף החברתי, הפוסטים ונתוני המנויים שלכם בשליטתכם המלאה — ללא פידים אלגוריתמיים, ללא פרסומות וללא פלטפורמת צד שלישי שמחליטה על הכללים. אתם קובעים את מדיניות הרישום, גישת הניהול והיקף האיחוד עבור הקהילה שלכם.