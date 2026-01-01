Livebook הוא יישום ווב בקוד פתוח לכתיבת מחברות Elixir שיתופיות וניתנות לשחזור. הוא נבנה במיוחד עבור המערכת האקולוגית של BEAM, ומשלב ביצוע קוד חי, הדמיות נתונים עשירות ועריכה מרובת משתתפים בזמן אמת בממשק יחיד מבוסס דפדפן. בניגוד לסביבות מחברות כלליות, Livebook משולב עמוק עם מודל המקביליות של Elixir ומייצר מחברות שנועדו לרוץ באופן זהה בין סשנים ומכונות.

אירוח עצמי של Livebook על VPS שומר את המחברות, צינורות הנתונים וניסויי למידת המכונה שלכם על תשתית שאתם שולטים בה — ללא מגבלות גודל למחברות, ללא דמי שימוש וללא שירות ענן של צד שלישי המטפל בקוד או בנתונים שלכם.