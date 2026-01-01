פרוסו Livebook בהתקנה בלחיצה אחת.
מחברות **Elixir** אינטראקטיביות ושיתופיות עבור מדעי הנתונים, אוטומציה וחקר קוד חי.
בחרו תוכנית VPS עבור Livebook
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Livebook
Livebook הוא יישום ווב בקוד פתוח לכתיבת מחברות Elixir שיתופיות וניתנות לשחזור. הוא נבנה במיוחד עבור המערכת האקולוגית של BEAM, ומשלב ביצוע קוד חי, הדמיות נתונים עשירות ועריכה מרובת משתתפים בזמן אמת בממשק יחיד מבוסס דפדפן. בניגוד לסביבות מחברות כלליות, Livebook משולב עמוק עם מודל המקביליות של Elixir ומייצר מחברות שנועדו לרוץ באופן זהה בין סשנים ומכונות.
אירוח עצמי של Livebook על VPS שומר את המחברות, צינורות הנתונים וניסויי למידת המכונה שלכם על תשתית שאתם שולטים בה — ללא מגבלות גודל למחברות, ללא דמי שימוש וללא שירות ענן של צד שלישי המטפל בקוד או בנתונים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Livebook
שיתוף פעולה בזמן אמת
משתמשים מרובים יכולים לערוך את אותה מחברת במקביל עם מעקב סמן חי ועריכה שיתופית ללא התנגשויות.
תאים חכמים
סוגי תאים מובנים מראש מבצעים אוטומציה של שאילתות SQL, בקשות HTTP, קריאת קבצים ויצירת תרשימים ללא כתיבת קוד boilerplate חוזרני.
תהליכי עבודה של ML ונתונים
אינטגרציה מובנית עם Nx, Explorer, ו-Kino מאפשרת חישובים נומריים, Dataframes ותצוגות חזותיות עשירות ישירות בתוך מחברות.
פריסת יישום Notebook
פרסמו כל מחברת כיישום אינטרנט אינטראקטיבי עצמאי שמשתמשי קצה יכולים להפעיל ללא גישה ישירה לממשק Livebook.
ניתן לשחזור כברירת מחדל
מחברות מתעדות את כל התלויות וערכי זמן הריצה בקובץ עצמו, מה שמבטיח תוצאות עקביות במכונות שונות ובפריסות.
למה להריץ את Livebook על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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